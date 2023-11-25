ЦСКА — «Динамо»: Федотов дома проиграть не может

25 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо». Начало – в 17:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.20. В случае если победит «Динамо», сыграет коэффициент 3.20. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 25 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» (25.11.2023)

ЦСКА неплохо смотрится в этом сезоне. Несмотря на огромные кадровые проблемы, армейцы не проигрывают уже 10 матчей подряд и будут бороться как минимум за призовую тройку. Отметим, что в этом сезоне ЦСКА не проигрывал на своём поле: пять побед и две ничьих. Игра у команды есть, сейчас главное — разобраться с лазаретом и постараться усилиться зимой. Три-четыре приобретения под основу явно добавят разнообразия команде Владимира Федотова.

Отметим линию атаки армейцев. В полном порядке Фёдор Чалов, стопроцентным попаданием оказался трансфер Аббоса Файзуллаева. Виктор Давила пока что выглядит не так уверенно, но уже отметился несколькими красивыми мячами. Так что нацелены армейцы только на победу, тем более что соперник стилистически удобен.

У «Динамо» столько же очков, сколько и у ЦСКА. Подопечные Марцела Лички за 15 туров РПЛ проиграли лишь дважды — «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:1). «Динамо» уже шесть игр подряд не проигрывает в рамках РПЛ.

При этом к Марцелу Личке всё-таки есть вопросы. Кадровый ресурс у него достаточно приличный, но пока команде не хватает баланса. В ближайшей игре всё будет ещё сложнее, потому что играть предстоит без основного опорника Луиса Чавеса. Полузащитник присоединился к команде по ходу сезона, но уже успел перебрать жёлтых карточек. Не будет и Фёдора Смолова, это тоже потеря.

ЦСКА отдохнул во время международной паузы, короткой обойме Владимира Федотова была очень нужна передышка. Дома армейцы играют превосходно. Кажется, в этой игре есть фаворит, и его победу стоит проверить. Рекомендуем сделать ставку на победу ЦСКА. Поставить на такой исход можно за 2.20 по линии Winline.

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Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

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