«Арсенал» — «Ланс». Микель Артета на этот раз подготовился

29 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Ланс». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.32. Шансы кроваво-золотых оценили в 9.40. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — «Ланс» 29 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Арсенал» — «Ланс» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — «Ланс» (29.11.2023)

Игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Ланс» пройдёт 29 ноября на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В очной встрече первого круга кроваво-золотые обыграли «канониров» со счётом 2:1. Сумеют ли подопечные Микеля Артеты взять реванш и гарантировать себе выход в плей-офф?

В минувшей встрече АПЛ лондонцы обыграли на выезде «Брентфорд» со счётом 1:0 и вышли на первое место в турнирной таблице. Артета одержал 116-ю победу в первых 200 матчах в качестве тренера «Арсенала» и обновил рекорд клуба. Ранее достижение принадлежало знаменитому французскому специалисту Арсену Венгеру, который записал в актив 111 побед.

Отметим, что гол в ворота «Брентфорда» на 89-й минуте забил Кай Хаверц. Испанский специалист рассказал в интервью, что очень рад за немецкого полузащитника. Дело в том, что хавбек на протяжении текущего сезона подвергается жёсткой критике. Весьма вероятно, что забитый мяч поможет Хаверцу обрести уверенность.

После четырёх туров Лиги чемпионов «Арсенал» занимает первое место в таблице. Он обыграл ПСВ (4:0), дважды «Севилью» (2:1 и 2:0), а уступил «Лансу» со счётом 1:2. Бразилец Габриэл Жезус забил три мяча и сделал результативную передачу, а Букайо Сака записал в актив два гола и три ассиста. Именно от них будет исходить главная угроза воротам «Ланса».

В последних пяти домашних встречах с учётом всех соревнований «Арсенал» выступает отлично. Он победил «Ман Сити» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (5:0) и «Бёрнли» (3:1), а игру с «Тоттенхэмом» завершил вничью (2:2) в АПЛ. В Лиге чемпионов подопечные Артеты обыграли «Севилью» (2:0).

После четырёх матчей «Ланс» находится на третьем месте в турнирной таблице. Он обыграл «Арсенал» (2:1), завершил вничью встречи с «Севильей» (1:1) и ПСВ (1:1). Уступил французский клуб только «крестьянам» (0:1).

Кроваво-золотые умеют хорошо обороняться и пропустили всего четыре мяча в играх группового этапа Лиги чемпионов. Тем не менее у тренерского штаба есть проблемы с игрой в позиционной атаке. Клуб забил всего четыре гола в четырёх встречах.

Подробнее рассмотрим последнюю встречу подопечных Франка Эза в Лиге чемпионов. «Ланс» проиграл на выезде ПСВ со счётом 0:1. «Крестьянам» удалось забить быстрый гол. Это сделал на 12-й минуте Люк де Йонг после передачи Жоана Бакайоко.

Подопечные Франка Эза пытались перехватить инициативу, но не реализовали несколько моментов. В конце встречи игрок кроваво-золотых Морган Гилавоги получил второе предупреждение и был удалён с поля. Он пропустит игру с «Арсеналом».

В текущем розыгрыше чемпионата Франции «Ланс» занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 11 очков. Весьма вероятно, что команда поведёт борьбу за зону Лиги чемпионов, если сумеет избежать спада.

Подопечные Микеля Артеты дома выступают уверенно. Они владеют инициативой, умело прессингуют соперника, но соблюдают баланс между атакой и обороной.

Находится на эмоциональном подъёме Кай Хаверц, который ответил на критику забитым мячом. Нападение «Ланса» в Лиге чемпионов с большим трудом создаёт и реализует опасные моменты. Вот и рассмотрим ставку на сухую победу «Арсенала» за 2.17.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Ланс» 29 ноября 2023 года

«Канониры» вышли на первое место в АПЛ, но наверняка борьба за титул будет идти до последнего тура. Победа в матче с «Лансом» гарантирует лондонцам выход в плей-офф и возможность в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов сыграть без давления и дать отдых футболистам основы. Не будем выносить за скобки их желание взять реванш у кроваво-золотых и поставим на сухую победу «Арсенала» за 2.13.

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.13.