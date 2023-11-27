«Барселона» — «Порту». 40-летний Пепе доставит проблем Левандовскому?

Португальский защитник пребывает в отличном тонусе, а вот поляк — нет. Каталонцы выиграют, но с большим трудом.

28 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонберт» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.50. Успех сине-белых оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту» 28 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Барселона» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту» (28.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 28 ноября состоятся восемь встреч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» померяются силами местная «Барселона» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Осенний отрезок сезона складывается для каталонцев не лучшим образом. В последних восьми встречах в чемпионате Испании они победили только «Севилью» (1:0), «Атлетик» из Бильбао (1:0), «Реал Сосьедад» (1:0) и «Алавес» (2:1). В некоторых из этих встреч каталонцы местами смотрелись хуже соперников.

Также сине-гранатовые сыграли вничью с «Мальоркой» (2:2), «Гранадой» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1). Уступили они мадридскому «Реалу» (1:2). В результате подопечные Хави спустились на четвёртое место в турнирной таблице первенства. У них столько же очков, сколько у занимающего третью строчку «Атлетико», но у «матрасников» есть ещё игра в запасе.

Кроме того, каталонцы уступили в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёру» (0:1). Они выиграли практически по всем статистическим показателям, в частности по владению мячом и количеству созданных опасных атак. Ещё сине-гранатовые чаще били по воротам, но бóльшая часть ударов пришлась «в молоко».

Несмотря на то что оправился от травмы лучший бомбардир команды Роберт Левандовски, результативность «Барселоны» ощутимо снизилась. В последних 11 матчах во всех официальных турнирах она забила только 14 голов. Мяч упорно отказывается идти в ворота соперников.

Левандовски в последних восьми встречах во всех турнирах забил только два гола, причём оба пришлись на долю располагающегося в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги «Алавеса». Интересно, что в этой же игре у него возник конфликт с молодым сокомандником Ламином Ямалом. Форвард явно не в духе.

Благо для каталонцев, «Порту» тоже захлестнули проблемы. В последних пяти турах в чемпионате Португалии он победил только «Портимоненсе» (1:0), «Визелу» (2:0) и «Виторию Гимарайнш» (2:1). Уступили сине-белые «Бенфике» (0:1) и располагающемуся неплодалёку от зона вылета «Эшторилу» (0:1).

Относительно минувшего сезона результативность подопечных Сержиу Консейсау заметно снизилась. В 11 встречах в первенстве они забили только 15 мячей, причём бóльшая их часть пришлась на долю явных аутсайдеров. Не в последнюю очередь спад связан с ухудшением тонуса Мехди Тареми.

В этом сезоне в составе «Порту» иранец провёл 16 матчей, в которых забил лишь три мяча и отдал столько же результативных передач. Дошло до того, что забивать приходится возрастному Пепе. Он стал одним из главных героев матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:0).

Португалец записал на свой счёт гол и, таким образом, установил уникальное достижение. Пепе стал самым возрастным автором забитого мяча в Лиге чемпионов. Он отличился в 40 лет и 254 дня. Помимо этого, защитник прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.

В частности благодаря стараниям бывшего игрока мадридского «Реала» «драконы» в 11 встречах в Примейре пропустили только восемь мячей — меньше всех. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.45 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной «Барселона» также одержала победу, но матч получился результативным — 4:2. В грядущей игре большого количества голов не ждём. У обеих команд порядок в обороне, но забивают они очень мало.

Вероятно, в ближайшем будущем Хави сумеет отладить механизмы и вернуть ту результативность, которая была. Нужно лишь дождаться, пока Роберт Левандовски наберёт форму после травмы. Предпосылки к этому имеются. В матче с «Райо Вальекано» у поляка украл гол защитник соперника. Он вколотил находящийся в нескольких сантиметрах от головы нападающего мяч в собственные ворота.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту» 28 ноября 2023 года

Обе команды подходят к матчу в плохом тонусе, но у «Барселоны» лучше комплектация состава и выше уровень чемпионата. Кроме того, встреча состоится в Испании. Учитывая наблюдающийся у лидеров атаки обеих команд спад, а также то, что у них хорошая крепость в защите, наиболее привлекательным вариантом для ставки выглядит победа сине-гранатовых и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.45.

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