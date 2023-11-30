«Монца» — «Ювентус». Аллегри игнорирует слухи

Тренер может покинуть туринцев по окончании сезона, но до тех пор он будет добросовестно исполнять свои обязанности.

1 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Монца» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех бело-красных оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Монца» — «Ювентус» 1 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монца» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Италии «Монца» — «Ювентус» (01.12.2023)

Чемпионат Италии в самом разгаре. На 1 декабря запланирована встреча, которая откроет программу 14-го тура. На стадионе «Комунале Бриантео» местная «Монца» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Минувший сезон стал для «Монцы» первым в Серии А за более чем 100-летнюю историю существования. Мало кто верил, что она сумеет сохранить прописку, и унылый старт лишь подогревал уверенность в том, что команду постигнет фиаско. Однако она привыкла к ритму первенства и финишировала на 11-й строчке в турнирной таблице. Бело-красные превратились в одного из самых неудобных и неуступчивых соперников. Неоднократно они отнимали очки у лидеров.

Благодаря грамотной селекции у бело-красных собрался отличный состав. В преддверии прошлого сезона возглавил их очень перспективный Раффаэле Палладино. В последних 10 турах в чемпионате Италии подопечные 39-летнего специалиста уступили только «Роме» (0:1), на выезде. Плохо только, что ничьих многовато — шесть.

Победила «Монца» сначала «Сассуоло» (1:0) и «Салернитану» (3:0), а затем «Верону» (3:1). Результаты могли быть ещё лучше, если бы звёздный новичок бело-красных Алехандро Гомес не получил нелепое остранение на два года за применение допинга перед победным чемпионатом мира в Катаре.

35-летний футболист заявил, что никогда не полагался на запретную практику. Гомес подчеркнул, что вероятное нарушение связано с наличием в его организме тербуталина, который был непреднамеренно проглочен вместе с ложкой сиропа от кашля для сына, чтобы облегчить кашель. Не исключено, что игрок подаст апелляцию.

У «Ювентуса» скандальная история всплыла в прошлом сезоне. Он был отстранён от участия в еврокубковых турнирах из-за финансовых махинаций, а также лишён 10 очков. Если бы не данное наказание, «старая синьора» финишировала бы не на седьмом месте, а в зоне Лиги чемпионов.

Несмотря на некоторые кадровые проблемы, Массимилиано Аллегри поставил клубу из Турина практически безупречную игру на результат. В 13 турах чёрно-белые уступили только «Сассуоло» (2:4). Также они сыграли вничью с «Болоньей» (1:1), «Аталантой» (0:0) и лидирующим «Интером» (1:1).

«Юве» расположился на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «нерадзурри» составляет два очка. В 13 встречах подопечные Аллегри забили 20 мячей, что является худшим показателем среди топ-5. Однако и пропустили они только восемь голов — меньше лишь у «Интера».

Несмотря на успехи, будущее Аллегри туманно. Сообщается, что специалист может покинуть «Ювентус» по окончании сезона, так как его не устраивают изменения, возникшие после ухода со своего поста экс-президента клуба Андреа Аньелли. Также говорится, что он недоволен слухами о назначении на пост главного тренера «старой синьоры» Антонио Конте.

Впрочем, это вряд ли как-то отразится на результате грядущей встречи. В прошлом сезоне Аллегри удавалось сохранять мотивацию и дисциплину в команде на протяжении длительного периода времени. Несмотря на снятие 10 очков, она до последнего боролась за попадание в топ-4.

Поставить на то, что туринцы не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. У «Монцы» тоже полный порядок в обороне. В 13 встречах в Серии А она пропустила только 12 голов, но и сама забила всего 14 мячей.

Велика вероятность, что игра ознаменуется нерезультативной ничьей или победой гостей с минимальным перевесом. История очных встреч только за такой исход. Только в двух из семи официальных бело-красным удалось выиграть, причём одну из побед они одержали за счёт численного преимущества.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Монца» — «Ювентус» 1 декабря 2023 года

«Монца» не перестаёт удивлять. Она твёрдо закрепилась в середняках и продолжает постепенно прогрессировать. На домашнем стадионе бело-красные наверняка навяжут борьбу «Ювентусу». С другой стороны, у «старой синьоры» больше ресурсов, а также лучше результаты. С большой долей вероятности будет 0:0 или 1:1. Обе команды очень мало пропускают и редко забивают.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.