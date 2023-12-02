«Локомотив» — «Зенит». Галактионов и Баринов подведут Дзюбу

Тренер и капитан железнодорожников пропустят матч из-за оскорбления судей. Надо было сдержать эмоции. А ведь эта игра важна для Артёма!

3 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.15. Успех москвичей оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (03.12.2023)

Совсем скоро наступит зимний перерыв, но у команд ещё есть время провести пару туров. 3 декабря состоятся четыре матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В последних шести турах в чемпионате России железнодорожники победили только пребывающий в глубоком кризисе «Ахмат» (2:1). Также они сыграли вничью с «Уралом» (2:2), «Динамо» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:3). Уступили красно-зелёные «Ростову» (0:1).

Навела немало шуму встреча с самарцами. К 90-й минуте «Локомотив» вёл со счётом 3:1, но в компенсированное время соперник сумел сравнять цифры на табло. На эмоциях Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов в негативном ключе высказались в адрес судейства. Лучше бы наставник многозначительно промолчал, как тренер «Урала» Виктор Гончаренко на интервью после игры 10-го тура РПЛ с «Ростовом».

КДК РФС счёл слова Галактионова и Баринова оскорбительными. Наставник получил дисквалификацию на две игры, а капитан красно-зелёных — на один матч и ещё одну встречу условно. Можно сказать, что они ещё легко отделались. Многие, в частности бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин, считают решение КДК лояльным.

Также двухматчевую дисквалификацию за нецензурную конфронтацию с тренером «Крыльев Советов» Сергеем Булатовым получил помощник Галактионова — Заур Хапов. На настрой и игру железнодорожников отстранение тренеров и одного из лидеров вряд ли окажет положительное влияние.

В первую очередь Галактионов и Баринов подводят болельщиков и Артёма Дзюбу, для которого матчи с «Зенитом» имеют особое значение. По видимому, форвард «Локо» затаил обиду на свой бывший клуб. Он говорил, что петербургский клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, а также несколько раз показательно проявлял неуважение к Сергею Семаку.

Сдаётся, настал час расплаты. В последних шести встречах в РПЛ сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Краснодаром» (1:1), а победили «Сочи» (2:0 и 3:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0). Таким образом, петербуржцы поднялись на первое место в турнирной таблице.

Особой похвалы заслуживает Матео Кассьерра. Он набрал сумасшедшую форму. В 14 матчах в чемпионате России колумбиец забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу. Согласно статистическому исследованию одного из авторитетных источников, он занял восьмое место в рейтинге лучших завершителей атак в мире.

В матче 15-го тура РПЛ Кассьерра получил травму и не смог сыграть во встречах с «Сочи» в первенстве и «Динамо» (0:1) в Кубке России. Ещё игру с бело-голубыми из-за простуды пропустил ведущий полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Недавно появилась информация, что они, а также Густаво Мантуан восстановились и могут сыграть с «Локомотивом».

Несмотря на победу во встрече с «Зенитом», тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что петербуржцы сейчас на другом уровне и как будто играют в своём чемпионате. Поставить на победу подопечных Семака в грядущем матче можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.15, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Как ни странно, в этом сезоне «Зенит» на выезде выступает даже лучше, чем на домашней арене. В восьми встречах в гостях он потерпел только одно поражение и два раза сыграл вничью. За этот отрезок времени сине-бело-голубые забили 15 мячей, а пропустили только шесть.

История семи последних очных встреч также всецело на стороне петербуржцев. В пяти они одержали победы. Также была одна ничья — 1:1. Обыграли железнодорожники сине-бело-голубых (2:1) за счёт ошибки защитников «Зенита», а также грамотных замен Галактионова. Маловероятно, что им удастся совершить сенсацию в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря 2023 года

У «Локомотива» хуже результаты как в последних шести турах, так и на дистанции. Также на нём наверняка негативно отразятся дисквалификации Галактионова, Хапова и Баринова. У «Зенита», наоборот, сплошь положительные новости. Он вернулся на привычное первое место. Плюс восстановились важные игроки. Это и история семи последних очных встреч свидетельствуют в пользу того, что петербуржцы выиграют. Ставки на победу «Зенита» принимают в «Фонбет» с коэффициентом 2.15, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 2.15.

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