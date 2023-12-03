Экспресс на РПЛ с коэффициентом 6.07: Дзюба мстит «Зениту», Абаскаль всех успокоит

3 декабря завершается уже 18-й тур РПЛ. На этот день запланированы четыре интересные встречи. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.07 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матчи «Краснодар» — «Оренбург»

«Краснодар», несмотря на недавнее поражение в игре с «Уралом» со счётом 1:3, показывает стабильность в игре, что подтверждается ничьей с «Зенитом» и победой над «Крыльями Советов». Аналогичный удачный исход матча со «Спартаком» и минимальное поражение от ЦСКА также говорят о том, что краснодарская команда находится в рабочей форме. «Оренбург», в свою очередь, имеет одну победу в матче с красно-белыми на этом отрезке, но также ничьи с «Ахматом» и «Ростовом», а еще поражения от «Динамо» и ЦСКА. Эта статистика подчеркивает нестабильность оренбургской команды в текущем сезоне. Особенно она видна в выездных играх.

Последний матч между этими соперниками завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0. Тем не менее важно помнить об удивительном поражении «Краснодара» в игре 2022 года с «Оренбургом» — 1:5. Это является напоминанием о том, что футбол непредсказуем. Правда тогда это была другая команд, с более опытным тренером. «Быки» должны обыгрывать «горожан», если желают вернуться на первую строчку. Коэффициент на их победу — 1.60.

Прогноз на матчи «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» показывает себя командой с характером, что видно по недавним ничьим с «Балтикой» и «Крыльями Советов», а также победе в игре с «Ахматом». Однако стабильность — это не то, чем может похвастаться клуб, учитывая колебания в его выступлениях. С другой стороны, «Зенит», несмотря на недавнее поражение в матче с «Динамо» в Кубке России, в целом демонстрирует более уверенную игру. Победа над «Сочи» и убедительные результаты в других матчах подчёркивают амбиции петербуржцев на очередное чемпионство.

Последние встречи команд говорят о том, что борьба будет упорной. В минувшем очном матче «Локомотив» одержал победу, причём на выезде. Однако до этого «Зенит» чаще выходил победителем. Следует также отметить, что петербургский клуб обычно лучше себя показывает в играх на выезде в нынешнем сезоне. Взяв во внимание все эти факторы, наш прогноз склоняется к тому, что «Зенит» сможет увезти из этой встречи три очка, но не без усилий. Обе команды покажут атакующий футбол. Предлагаем поставить на обе забьют за 1.65.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»

Анализируя последние игры обеих команд, видно, что «Ахмат» переживает не лучшие времена, потерпев четыре поражения в пяти последних матчах. Особенно беспокоит то, что клуб с разгромом уступил «Балтике» со счётом 1:4. С другой стороны, «Спартак» показывает более стабильные результаты, несмотря на недавнее поражение от «Оренбурга» (0:1) в Кубке России. Победа в игре с «Балтикой» и ничья с «Локомотивом» на выезде говорят о том, что красно-белые находятся в лучшей форме, чем грозненцы.

Рассматривая предыдущие встречи команд, можно заметить, что большинство из них заканчивались вничью, что свидетельствует о равной борьбе. Тем не менее последние пять матчей на поле «Ахмата» завершились тремя победами «Спартака», что может добавить уверенности гостям.

Принимая во внимание все факторы, прогнозируется следующий исход матча. Будет небольшое преимущество у «Спартака», который сможет использовать свои моменты и опыт для достижения победы. На наш взгляд, вероятность ничьей маленькая. «Ахмат», конечно, будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, чтобы исправить свою статистику последних игр. Однако с нынешними проблемами сделать это будет трудно. На победу красно-белых предлагают коэффициент 2.30.

Экспресс на матчи 3 декабря

Ставка 1: «Краснодар» победит «Оренбург» за 1.60.

Ставка 2: обе забьют в матче «Локомотив» — «Зенит» за 1.65.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Ахматом» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.65 Х 2.30 = 6.07.