«Спартак» — «Динамо». Голдобин и Гусев оправдают статус дерби

5 декабря состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу подопечных Жамнова можно с коэффициентом 2.35. Шансы бело-голубых оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» 5 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет 4.70 по линии «Фонбет», а всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (05.12.2023)

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ. 5 декабря «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет играть с «Динамо». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Не прошло ещё даже месяца с момента последней очной встречи этих команд. Им вновь предстоит порадовать болельщиков яркой игрой в дерби.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляют бело-голубые, имея в активе 53 очка. Красно-белые стараются успевать за давним соперником, отставая от него всего лишь на одно очко. Кто бы мог подумать ещё перед стартом сезона, что именно между этими клубами развернётся такая напряжённая борьба за первое место.

«Динамо» выиграло 25 из 38 матчей текущего розыгрыша. При этом 20 побед были добыты в основное время. Команда показывает достаточно результативный хоккей, забросив за это время 114 шайб, а пропустив 88.

Подопечные Кудашова стали часто допускать осечки. Они одержали всего лишь пять побед в 10 последних встречах. За это время бело-голубые выиграли у минского «Динамо» (2:1 и 4:1), «Ак Барса» (4:1), «Торпедо» (3:2) и «Трактора» (4:2). Потерпели поражения они в матчах со «Спартаком» (3:4 ОТ), казанцами (1:4), нижегородцами (1:3 и 1:4) и СКА (3:5).

Ни для кого не секрет, что второе звено «Динамо» является самым результативным в клубе. На троих Джордан Уил, Никита Гусев и Седрик Пакетт набрали 107 очков. Вот только в последней встрече с «Торпедо», которая закончилась поражением со счётом 1:4, реализация сильно подвела бело-голубых. Кудашов был очень сильно расстроен тем, как хоккеисты упускали моменты.

«Спартак» лучше всего выступает на домашней арене. Красно-белые выиграли на своём льду 13 из 18 встреч текущего сезона – лучший результат в Западной конференции. После трёх побед при своих болельщиках, во встречах с «Динамо», «Салаватом Юлаевым» (6:2) и «Ладой» (5:3), наступила пора для выездной серии. Вот она как раз и испортила статистику подопечным Жамнова.

«Спартак» проиграл пять из шести последних гостевых встреч. За это время он победил только «Автомобилист» (4:1). Уступили красно-белые в матчах с «Локомотивом» (1:2), СКА (2:3), «Металлургом» (1:3), «Куньлунем» (3:5) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б). Жамнов и его команда возвращаются на домашнюю арену, чтобы исправить эту статистику.

Пока «Авангард» не набрал сумасшедший ход, у «гладиаторов» была самая результативная тройка в КХЛ. Голдобин, Морозов и Порядин на троих набрали 120 очков по системе «гол+пас». По-прежнему ходят слухи о возможном приобретении «Спартаком» Ильи Ковальчука. Недавно об этом высказался сам Жамнов. По его словам, разговор с ветераном состоится на Матче звёзд КХЛ. Но не испортит ли 40-летний хоккеист атмосферу в раздевалке и на льду? Думается, его подспорье будет лишним в состоявшейся команде.

«Спартак» и «Динамо» — две очень результативные команды, которые в последней очной встрече подарили болельщикам красивый хоккей с шестью заброшенными шайбами в основное время. Если смотреть на ситуацию в целом, то у красно-белых лучше показатели, статистика и более сыгранный состав. Бело-голубые продолжают совершать ошибки и нередко подводят при реализации моментов. Мы поставим на то, что «Спартак» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.35 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо» 5 декабря 2023 года

«Спартак» провёл затянувшуюся выездную серию, во время которой проиграл шесть из семи матчей. Теперь подопечные Жамнова возвращаются домой. «Динамо» испытывает давление, поднявшись на первое место. Клуб потерпел поражение в последней встрече с «Торпедо» — 1:4. К тому же результативность и форма у первой тройки красно-белых на порядок лучше, чем у яркого звена «Динамо». Возможно, игра вновь завершится вничью, но с голами. Мы предлагаем ставку на то, что «Спартак» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.35 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

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