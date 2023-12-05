Дмитрий Бивол — Линдон Артур. Чемпион на голову сильнее британца

Эксперты правы, этот бой сделают россиянину лишь для того, чтобы не было простоя.

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с британским спортсменом Линдоном Артуром. В этот же день Деонтей Уайлдер подерётся с Джозефом Паркером, а Энтони Джошуа – с Отто Валлином.

Дата и время боя Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Поединок между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром пройдёт 23 декабря. Предположительно бой начнётся не ранее 20:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур 23 декабря 2023 года

Эксперты считают фаворитом российского боксёра и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.04. Шансы британского спортсмена оценили в 12.0. Вероятность ничьей – 27.0. Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 10.5 раунда принимают за 1.42, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.65.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

На территории России официальной прямой трансляции боя Бивол – Артур не будет.

Шестая защита титула — какой она будет?

Дмитрий Бивол является чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Для него поединок с британцем станет уже шестой защитой титула. Официально россиянин участвует в боях с 2014 года и никогда не проигрывал. На его счету 21 победа – безоговорочный фаворит!

Интересно, что все шесть поединков по защите титула Биволом завершились судейским решением. За это время российский боксёр побеждал таких соперников, как Ленин Кастильо, Крэйг Ричардс, Умар Саламов, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Дмитрий назвал британского боксёра одним из самых серьёзных соперников в своей карьере. Поэтому готовится к нему основательно, пусть и приступил к тренировкам с небольшим запозданием. Виной всему тот факт, что объявили об этом бое поздно. Бивол также отметил, что это лучший соперник в полутяжёлом весе. Несмотря на это, коэффициент на победу россиянина – 1.04.

Почему Линдон Артур?

Артур одного возраста с российским боксёром, но выступает на профессиональном ринге с 2016 года. За всё время он провёл 23 поединка, в которых одержал 16 побед нокаутом, а потерпел всего лишь одно поражение. Линдон проиграл своему соотечественнику Энтони Ярду нокаутом в четвёртом раунде.

После этого поражения он провёл четыре боя, в которых выигрывал трижды досрочно. Он побеждал на этом отрезке таких соперников, как Уолтер Габриэль Секейра, Джоэл Макинтайр, Борис Крайтон и Брайан Нахуэль Суарес. Все малоизвестные спортсмены, но в схватке с последним Линдон выиграл титул временного чемпиона мира по версии IBO в полутяжёлом весе.

Из всех 23 боёв Артура можно выделить разве что победу над Энтони Ярдом, но раздельным судейским решением. Правда, буквально через год он вернулся и нокаутировал Линдона. Соперник заведомо слабее Дмитрия, но россиянин уже сказал, что относится к нему как к равному, а значит, недооценки быть не может. Вероятность победы британца оценили в 12.0.

Как долго продлится поединок?

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов вернее всех сформулировал оценку предстоящего поединка. По его словам, тяжёло найти равного или сильного соперника для Бивола, потому что он уже на голову сильнее всех остальных в полутяжёлом весе. Но тут же он поправился, добавив, что, кроме Бетербиева, поединок с которым ждут по всему миру.

Вероятнее всего, Артура дали Биволу для того, чтобы не было долгого простоя. Решение правильное, ведь из всех оставшихся Линдон действительно наиболее интересный и перспективный боец. Но думаем, что эта схватка не продлится долго и завершится нокаутом. Поэтому тотал меньше 10.5 раунда за 2.65 выглядит наиболее перспективным вариантом.