Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова. Жамнов и Кудашов устроят ещё одно шоу!

8:7 — это не предел! Предстоящая встреча может получиться ещё более результативной

9 декабря состоится Матч звёзд КХЛ Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова. Начало игры — в 18:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу Дивизиона Боброва в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех Дивизиона Тарасова по итогам 60 минут оценён тоже в 2.30.

Коэффициенты букмекеров на Матч звёзд КХЛ Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова 9 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова будет результативным: тотал больше 13.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 13.5 шайбы — тоже за 1.87. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что Дивизион Боброва не проиграет в основное время, можно в «Фонбет» с коэффициентом 1.55. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Матч звёзд КХЛ Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова (09.12.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги взял небольшой перерыв для того, чтобы провести Матч звёзд. 9 декабря состоится мини-турнир в формате «3 на 3». В одном из полуфиналов померяются силами Дивизион Боброва и Дивизион Тарасова.

По обыкновению, продолжительность матча составит два периода по 10 минут. А вот что в новинку, так это приглашение на Матч звёзд КХЛ известных бывших футболистов — Александра Мостового, Романа Широкова, Дмитрия Сычёва и Андрея Аршавина. Они будут выполнять роль помощников главных тренеров.

Наставником Дивизиона Боброва стал возглавляющий «Спартак» Алексей Жамнов. В помощники он символично взял себе бывшего футболиста «народной команды» — Мостового. Любопытно, что Широков назвал этот выбор 53-летнего специалиста фатальным.

Это добавляет интриги в предстоящий матч, ведь Широков стал помощником возглавившего Дивизион Тарасова тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова. Понятно, что Матч звёзд — это шоу для зрителей, но некий принципиальный контекст у предстоящего матча будет наверняка.

Суть в том, что «Спартак» и «Динамо» занимают первые два места в сводной таблице КХЛ. Красно-белые лидируют за счёт лучших дополнительных показателей, но у бело-голубых есть матч в запасе. Совсем недавно команды выдали огненный матч. Подопечные Жамнова выиграли со счётом 8:7 ОТ. Удастся ли Кудашову взять реванш?

В составе Дивизиона Боброва выступят Никита Серебряков, Александр Никишин и Владимир Алистров (все — СКА), Михаил Бердин («Сочи»), Богдан Конюшков, Максим Летунов и Василий Атнасов (все — «Торпедо»), Джереми Рой («Витязь»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак») и Матвей Поляков (СКА-1946).

Изначально помочь Жамнову должен был и Матвей Мичков, но из-за болезни он пропустит Матч звёзд КХЛ. Вместо выступающего за «Сочи» хоккеиста был вызван другой молодой талант — Алистров. Замена более чем равноценная. В 38 матчах Владимир забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

В команде Кудашова сыграют Алексей Колосов и Виталий Пинчук (оба — «Динамо» Минск), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»), Никита Нестеров (ЦСКА), Бреннан Менелл и Никита Гусев (оба — «Динамо» Москва), Мартин Гернат («Локомотив»), Ярослав Лихачев и Максим Шалунов (оба — «Локомотив»), Никита Коростелёв («Северсталь») и Владимир Михалёв («Сибирские Снайперы»).

Так же, как и у Дивизиона Боброва, у Дивизиона Тарасова произошли некоторые изменения. В грядущем матче должен был принять участие результативный нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, но он получил травму. Форвард отметил, что очень обидно, ведь он долго ждал Матча звёзд КХЛ. На замену ему был взят Шалунов.

В 38 матчах Данил записал на свой счёт девять шайб и 22 ассиста. Шалунов за этот же период времени забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Полагаем, отсутствие Аймурзина и Мичкова не сильно отразится на исходе Матча звёзд КХЛ. Предлагаем сделать ставку на то, что сыграет ТБ 13.5 шайбы за коэффициент 1.87 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Выявить фаворита на данном этапе, на наш взгляд, не представляется возможным. Команды подходят ко встрече с примерно равными возможностями и ресурсами. Зато вполне можно рассчитывать на большое количество голов. Формат турнира и результаты прошлого Матча звёзд КХЛ всецело за такой исход.

В трёх из четырёх игр минувшего МВЗ команды на двоих забросили больше 13 шайб. Лишь в финале они не сумели преодолеть данную эту отметку, но при этом достигли её. Полагаем, Жамнов и Кудашов устроят шоу не менее грандиозное, чем в недавней игре в регулярном чемпионате.

«Спартак» в 41 встрече в регулярном чемпионате Росси забросил 149 шайб — больше всех, но и сам пропустил немало — 115. У «Динамо» не сильно хуже обстоят дела с результативностью. В 40 встречах оно забросило 123 шайбы, а пропустило — 97.

Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова: прогноз и ставка на Матч звёзд КХЛ 10 декабря 2023 года

В составах обеих команд множество высококлассных исполнителей. Статистика и последняя очная встреча «Спартака» и «Динамо» говорят о том, что Жамнов и Кудашов отдают предпочтение остроатакующему интенсивному хоккею. Есть все основания полагать, что грядущий матч порадует болельщиков зрелищностью и результативностью. Особенно учитывая формат турнира, в котором помощниками наставников из КХЛ станут бывшие футболисты. Ставки на тотал больше 13.5 шайбы принимают за 1.87 по линии «Фонбет», а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: тотал больше 13.5 шайбы за коэффициент 1.87.