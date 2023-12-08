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«Спартак» — «Крылья Советов», прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Крылья Советов». Без Абаскаля на бровке ошибок прибавится
Александр Лунякин
«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ
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Гильермо получил дисквалификацию, а подопечные Осинькина привыкли цепляться за любые шансы. Не исключаем вмешательства судей!

9 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.85. Шансы самарцев оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (09.12.2023)

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

18-й тур станет последним в этом году в РПЛ. После него команды уйдут на зимние каникулы и вернутся только весной следующего года. 9 декабря в одном из матчей «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» будет принимать «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Они набрали 27 очков в 17 встречах и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Дистанция вполне проходимая, если проигрывать реже. Всего в текущем сезоне «Спартак» выиграл восемь матчей, проиграв шесть. Лучше всего он выступает на домашнем стадионе, не проигрывая в шести последних встречах РПЛ.

В целом картина выглядит не так радужно. Подопечные Абаскаля уступили в 5 из 10 последних матчей во всех турнирах. Они проиграли «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России потерпели поражения в играх с «Динамо» (0:3), «Краснодаром» (2:3) и «Оренбургом» (0:1). Победили красно-белые на этом отрезке «Пари НН» (2:0), «Ростов» (2:1) и «Балтику» (2:0).

В игре с «Ахматом» произошёл очень неприятный эпизод. На 34-й минуте Бернард Бериша отдал результативную передачу на Агаларова, который превратил её в гол. После этого Бериша провокационно побежал и угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. На это Гильермо ответил толчком, но получил за это удаление.

Примечательно, что футболист не понёс никакого наказания. По словам наставника «Спартака», он просто хотел защитить себя и так поступил бы любой человек. Нет поводов не согласиться с ним. Однако КДК наказал его дисквалификацией на два матча и ещё на один условно. Испанец ещё раз извинился и достойно принял наказание.

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Гильермо поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Он уверен, что команда сможет выдать наилучший завершающий этот год матч. Абаскаль также отметил, что тренерский штаб прилагает все усилия, чтобы Максименко и Медина были готовы к встрече с самарцами.

«Крылья Советов» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. В их активе 29 очков. Отставание от «Краснодара» составляет шесть очков. В этом сезоне команда Игоря Осинькина впечатляет. Особенно в результативности, ведь самарцы уже забили 36 голов – больше всех остальных клубов первенства. Жаль, что пропускают тоже прилично – 24 мяча.

За 17 матчей в текущем сезоне «Крылья Советов» побеждали восемь раз и пять встреч завершили вничью. Таким образом, всего самарцы потерпели четыре поражения, но все на выездах. Лишь в последнем гостевом матче подопечным Осинькина удалось прервать безвыигрышную серию длиной в шесть встреч в РПЛ. Победить удалось «Сочи» со счётом 2:0.

Зато последние три матча «Крылья Советов» не проигрывают. Кроме сочинцев, они также обыграли «Урал» со счётом 3:1, а с «Локомотивом» завершили игру вничью – 3:3. В отличной форме находится Бенхамин Гарре. Гол в игре с «Сочи» стал для него третьим подряд. Всего на его счету в этом сезоне РПЛ восемь мячей и две результативные передачи. По системе «гол+пас» он находится на третьем месте.

Самарский клуб является очень неприятным и неудобным соперником для «Спартака». «Крылья Советов» выиграли у красно-белых три последние очные встречи. Сначала они победили в игре Кубка России со счётом 2:1, а затем дважды в РПЛ – 1:0 и 4:0. Но на домашнем стадионе «гладиаторы» побеждали самарцев в восьми последних матчах кряду, пропуская максимум один мяч.

Как скажется отсутствие Абаскаля на бровке на и без того плохом «Спартаке»? Ответ на этот вопрос можно будет получить только по ходу матча. Шансы на победу у команд примерно равны, поэтому выделить фаворита непросто. Но интересно то, что самарский клуб в трёх последних встречах подряд забивал с пенальти. Причём на этом отрезке пробовал реализовывать 11-метровый удар четыре раза. Если учесть непростые взаимоотношения между клубами и огромное желание красно-белых прервать неудачную статистику, накал будет высоким. Мы предлагаем поставить на то, что будет назначен пенальти, за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 декабря 2023 года

Самарцы являются самой результативной командой в РПЛ в этом сезоне, а у московского клуба хватает классных исполнителей в атаке. Плюс красно-белые будут чувствовать дискомфорт из-за дисквалификации Абаскаля. В свою очередь, самарцы побеждали в трёх последних очных матчах с «гладиаторами», а значит, между клубами непростые отношения. Не исключены ошибки в своей штрафной площади, много борьбы и эмоций. А так как в трёх минувших играх с участием подопечных Осинькина в ворота их соперников было назначено четыре пенальти, мы не исключаем, что это произойдёт вновь.

Ставка: будет пенальти за 2.15.

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