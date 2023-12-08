«Спартак» — «Крылья Советов». Без Абаскаля на бровке ошибок прибавится

9 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.85. Шансы самарцев оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (09.12.2023)

18-й тур станет последним в этом году в РПЛ. После него команды уйдут на зимние каникулы и вернутся только весной следующего года. 9 декабря в одном из матчей «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» будет принимать «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Они набрали 27 очков в 17 встречах и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Дистанция вполне проходимая, если проигрывать реже. Всего в текущем сезоне «Спартак» выиграл восемь матчей, проиграв шесть. Лучше всего он выступает на домашнем стадионе, не проигрывая в шести последних встречах РПЛ.

В целом картина выглядит не так радужно. Подопечные Абаскаля уступили в 5 из 10 последних матчей во всех турнирах. Они проиграли «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России потерпели поражения в играх с «Динамо» (0:3), «Краснодаром» (2:3) и «Оренбургом» (0:1). Победили красно-белые на этом отрезке «Пари НН» (2:0), «Ростов» (2:1) и «Балтику» (2:0).

В игре с «Ахматом» произошёл очень неприятный эпизод. На 34-й минуте Бернард Бериша отдал результативную передачу на Агаларова, который превратил её в гол. После этого Бериша провокационно побежал и угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля. На это Гильермо ответил толчком, но получил за это удаление.

Примечательно, что футболист не понёс никакого наказания. По словам наставника «Спартака», он просто хотел защитить себя и так поступил бы любой человек. Нет поводов не согласиться с ним. Однако КДК наказал его дисквалификацией на два матча и ещё на один условно. Испанец ещё раз извинился и достойно принял наказание.

Гильермо поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Он уверен, что команда сможет выдать наилучший завершающий этот год матч. Абаскаль также отметил, что тренерский штаб прилагает все усилия, чтобы Максименко и Медина были готовы к встрече с самарцами.

«Крылья Советов» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. В их активе 29 очков. Отставание от «Краснодара» составляет шесть очков. В этом сезоне команда Игоря Осинькина впечатляет. Особенно в результативности, ведь самарцы уже забили 36 голов – больше всех остальных клубов первенства. Жаль, что пропускают тоже прилично – 24 мяча.

За 17 матчей в текущем сезоне «Крылья Советов» побеждали восемь раз и пять встреч завершили вничью. Таким образом, всего самарцы потерпели четыре поражения, но все на выездах. Лишь в последнем гостевом матче подопечным Осинькина удалось прервать безвыигрышную серию длиной в шесть встреч в РПЛ. Победить удалось «Сочи» со счётом 2:0.

Зато последние три матча «Крылья Советов» не проигрывают. Кроме сочинцев, они также обыграли «Урал» со счётом 3:1, а с «Локомотивом» завершили игру вничью – 3:3. В отличной форме находится Бенхамин Гарре. Гол в игре с «Сочи» стал для него третьим подряд. Всего на его счету в этом сезоне РПЛ восемь мячей и две результативные передачи. По системе «гол+пас» он находится на третьем месте.

Самарский клуб является очень неприятным и неудобным соперником для «Спартака». «Крылья Советов» выиграли у красно-белых три последние очные встречи. Сначала они победили в игре Кубка России со счётом 2:1, а затем дважды в РПЛ – 1:0 и 4:0. Но на домашнем стадионе «гладиаторы» побеждали самарцев в восьми последних матчах кряду, пропуская максимум один мяч.

Как скажется отсутствие Абаскаля на бровке на и без того плохом «Спартаке»? Ответ на этот вопрос можно будет получить только по ходу матча. Шансы на победу у команд примерно равны, поэтому выделить фаворита непросто. Но интересно то, что самарский клуб в трёх последних встречах подряд забивал с пенальти. Причём на этом отрезке пробовал реализовывать 11-метровый удар четыре раза. Если учесть непростые взаимоотношения между клубами и огромное желание красно-белых прервать неудачную статистику, накал будет высоким. Мы предлагаем поставить на то, что будет назначен пенальти, за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 декабря 2023 года

Самарцы являются самой результативной командой в РПЛ в этом сезоне, а у московского клуба хватает классных исполнителей в атаке. Плюс красно-белые будут чувствовать дискомфорт из-за дисквалификации Абаскаля. В свою очередь, самарцы побеждали в трёх последних очных матчах с «гладиаторами», а значит, между клубами непростые отношения. Не исключены ошибки в своей штрафной площади, много борьбы и эмоций. А так как в трёх минувших играх с участием подопечных Осинькина в ворота их соперников было назначено четыре пенальти, мы не исключаем, что это произойдёт вновь.

Ставка: будет пенальти за 2.15.