«Ювентус» — «Наполи»: Хвича и Осимхен окажутся на голодном пайке

8 декабря состоится матч 15-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи». Начало – в 22:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.39. В случае если победит «Наполи», сыграет коэффициент 3.25. На ничью можно сделать ставку за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» 8 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Наполи» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» (08.12.2023)

«Ювентус» продолжает гнуть свою линию. Футбол Массимилиано Аллегри прагматичный, незрелищный, простой до такой степени, что болельщики недовольны игрой и мечтают о смене тренера, но нельзя не признать — результат такой подход приносит. Туринцы не проигрывают больше двух месяцев, прошли испытание «Интером», занимают вторую строчку в турнирной таблице и при удачном раскладе могут замахнуться и на скудетто. Нельзя не отметить и характер «старой синьоры»: в последней игре с «Монцей» они позволили сопернику сравнять счёт на 90+1-й минуте, но не опустили рук, пошли вперёд и дожали соперника.

Важно, что возвращаются в строй травмированные: в предстоящем матче Аллегри не сможет рассчитывать только на Тимоти Веа и Маттиа Де Шильо. Не будет и дисквалифицированных Поля Погба и Николо Фаджоли, но эти игроки — отрезанный ломоть. Зато восстановился Данило — важный элемент в построениях тренера. Не будем забывать и о том, что «Ювентус» в этом году без еврокубков — а значит, Аллегри спокойно работает с командой в недельном цикле. Разумеется, такой график помогает команде.

А вот у «Наполи» дела идут не так гладко. Совсем недавно команда уволила тренера: Руди Гарсию сменил Вальтер Маццарри. И если первый матч он выиграл у «Аталанты» (2:1), то затем последовали два поражения, пусть и от топ-клубов: неаполитанцы уступили «Реалу» (2:4) в Лиге чемпионов и «Интеру» в Серии А (0:3). При этом нельзя сказать, что «Наполи» был ужасен, но соперники куда лучше распорядились своими моментами. Маццарри после неудачи в матче с «Интером» раскритиковал судей. Встряхнёт ли это команду? Посмотрим.

Очевидно, что «Ювентус» не будет отступать от своего стиля. Много борьбы, игра от обороны, минимум импровизации. Да, у «Наполи» есть Хвича и Виктор Осимхен, но в этом сезоне они не выглядят силой, которую невозможно остановить. Вероятно, лидеры неаполитанцев увязнут в оборонительных капканах Аллегри. Что до «Юве», то хозяева постараются наказать соперника на контратаках. И этот сценарий не выглядит фантастическим: оборона «Наполи» частенько даёт сбои.

Впрочем, в исход лезть не будем, а сыграем классический «низ». Для «Ювентуса» каждый верховой матч — событие. При этом вряд ли стоит ожидать от хозяев голевой феерии. Рекомендуем поставить на ТМ 2.5 гола. Сделать ставку на такой исход можно за 1.77 по линии Winline.

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Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.77.

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