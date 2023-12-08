«Астон Вилла» — «Арсенал». Унаи Эмери отправит Артету вслед за Гвардиолой

А почему бы и нет? Подопечные испанского специалиста лучше всех в АПЛ выступают дома.

9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.77. Успех «львов» оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 9 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал» (09.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 9 декабря состоятся шесть матчей 16-го тура. В одном из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме померяются силами местная «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В матче последнего тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» (1:0). Счёт совсем не отражает происходившего на поле. Подопечные Унаи Эмери могли забить гораздо больше. Они нанесли 22 удара, семь из которых пришлись в створ.

«Горожане» установили в матче с «Астон Виллой» сразу три антирекорда. «Львы» позволили нанести сопернику всего лишь три удара по своим воротам. В результате они поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Ливерпуля» составляет два очка.

Эмери скромно отметил, что на данном этапе его команда не претендует на титул. Он подчеркнул, что если бирмингемцы продолжат прогрессировать в течение сезона – играть и побеждать так, как делают это сейчас, то только тогда, возможно, клуб будет являться одним из претендентов.

Испанский специалист поставил «Астон Вилле» командную игру высочайшего качества, но у неё есть один недостаток. Бирмингемцы не лучшим образом выступают на выезде. В восьми встречах в гостях в АПЛ они одержали только три победы и два раза сыграли вничью.

Впрочем, это компенсируется шикарными выступлениями на домашней арене. Во всех семи играх в чемпионате Англии на «Вилла Парк» подопечные Унаи Эмери одержали победы. За этот отрезок времени они пропустили только пять мячей, а забили 24.

Удастся ли клубу из Бирмингема совершить ещё одну сенсацию и во второй раз на неделе обыграть одного из главных претендентов на победу в АПЛ? Лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу первенства. Отрыв от «Астон Виллы» составляет четыре очка.

В 15 встречах в АПЛ «канониры» потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. Кроме того, они преуспевают в Лиге чемпионов. Подопечные Микеля Артеты возглавляют группу. В пяти встречах они уступили только «Лансу» (1:2), на выезде.

Ещё лондонцы проиграли в гостях во встрече 1/8 финала Кубка лиги Англии «Вест Хэму» (1:3). Кроме того, в матче последнего тура АПЛ лондонцы на выезде с большим трудом обыграли располагающийся в самом низу турнирной таблицы «Лутон Таун» (4:3). Победный гол они забили в самой концовке — на 90+7-й минуте.

Очевидно, выездной фактор у «Арсенала» хромает не меньше, чем у «Астон Виллы». В гостях он очень много пропускает. Впрочем, плохая игра в обороне в матче со «шляпниками» обусловлена ещё тем, что встречей ранее получил травму ставший одним из ведущих защитников клуба Такэхиро Томиясу.

Помимо японца, в лазарете у «канониров» пребывают Юрриен Тимбер, Томас Парти, Фабиу Виейра и Эмиль Смит-Роу. Понятно, что у «Арсенала» всё равно лучше глубина и качество состава, чем у «Астон Виллы». Однако кадровые потери так или иначе усложняют жизнь Артете.

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что «Астон Вилла» одержит победу в грядущем матче, за коэффициент 3.50. Поддержка домашних трибун даст бирмингемцам солидное преимущество. Думается, они сыграют не хуже, чем в матче с «Манчестер Сити».

Победная серия подопечных Унаи Эмери в АПЛ на стадионе «Вилла Парк» составляет уже 14 матчей кряду. Если они выиграют в предстоящей встрече, то установят уникальный клубный рекорд. Ранее в чемпионатах страны бирмингемцы выигрывали 14 матчей подряд дома только в далёких 1903 и 1931 годах.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 9 декабря 2023 года

«Арсенал» является одним из главных претендентов на победу в АПЛ, но на выезде ему вряд ли удастся избежать поражения во встрече с «Астон Виллой». Дома бирмингемцы доминируют во встречах с любым соперником. «Манчестер Сити» они не оставили никаких шансов на то, чтобы зацепиться за очки, выиграв со счётом 1:0. Думается, они смогут доставить проблем «канонирам», особенно учитывая отсутствие важных игроков в составе лондонцев.

Ставка: победа «Астон Виллы» за коэффициент 3.50.