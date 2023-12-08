Дивизион Харламова — Дивизион Чернышёва. Кравец покажет Аршавину настоящий хоккей

Андрей будет помощником Разина, но по другую сторону тренер «Авангарда» и Дмитрий Сычёв настроены очень серьёзно.

9 декабря состоится Матч звёзд КХЛ Дивизион Харламова – Дивизион Чернышёва. Начало игры — в 18:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу любой из команд можно с одинаковым коэффициентом 2.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Дивизион Харламова — Дивизион Чернышёва 9 декабря 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч Дивизион Харламова – Дивизион Чернышёва получится результативным: тотал больше 13.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 13.5 шайбы — за 1.87.

Анализ и прогноз на Матч звёзд КХЛ Дивизион Харламова — Дивизион Чернышёва (09.12.2023)

Наконец-то болельщики дождались одного из самых интригующих и интересных событий. 9 декабря начинается Матч звёзд КХЛ. Пройдёт турнир в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Финал состоится на следующий день после полуфинальных игр. Соревнование пройдёт в формате «3 на 3». В 18:45 мск будет произведено стартовое вбрасывание встречи команд Дивизиона Харламова и Дивизиона Чернышёва.

Дивизион Харламова возглавит наставник «Металлурга» Андрей Разин, а помогать ему будет бывший футболист Андрей Аршавин. От такого нововведения зрителей у мини-турнира будет ещё больше, чем прежде. Александр Радулов будет капитаном команды и поведёт её за собой. Для него это будет уже восьмой Матч звёзд КХЛ.

Помогать ему в атаке будут дебютанты: Семён Дер-Аргучинцев, заменивший Дмитрия Яшкина, 20-летний Никита Гребёнкин из «Металлурга», лидер «Лады» Трой Джозефс, прогрессирующий в «Тракторе» Максим Шабанов и лучший снайпер «Толпара» Сергей Колесников.

Капитан «Магнитки» Егор Яковлев возглавит защиту, а подменять его будут Лукаш Клок и Дмитрий Юдин. Место в воротах займёт либо Владислав Подъяпольский, либо Евгений Аликин. У Дивизиона Харламова будет настоящий лидер в лице Радулова. В этом сезоне за «Ак Барс» ветеран забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач. Он в отличной форме.

Команду Дивизиона Чернышёва возглавит наставник «Авангарда» Михаил Кравец. Примечательно, что ему в помощники был выбран Дмитрий Сычёв. Бывший футболист сам родом из Омска. У нападающих уже произошла замена. Рид Буше был помещён в список травмированных, поэтому его место займёт защитник Дамир Шарипзянов. Таким образом, у этой команды будет на одного форварда меньше.

Капитан «ястребов» в этом сезоне набрал 25 очков по системе «гол+пас». Ему будет комфортно играть вместе с одноклубником – Ткачёвым. Владимир возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ, набрав 55 очков. Нападающий «Авангарда» забросил 15 шайб и отдал 40 результативных передач.

Помогать омичам будут Даниил Гутик из «Адмирала», Николай Прохоркин из «Сибири», заявивший о себе в «Ак Барсе» совсем недавно Райли Барбер и Игорь Чернышов, подающий большие надежды в системе московского «Динамо».

Кроме Шарипзянова, среди защитников за Дивизион Чернышёва будут выступать Евгений Лисовец, Кэмерон Ли и Давид Скленичка. Место в воротах займёт кто-то из пары Александр Самонов — Антон Красоткин. А возможно, тренер успеет выделить время обоим голкиперам.

Состав команды Дивизиона Чернышёва выглядит более сплочённым и интересным. Особенно если учесть в какой великолепной форме находится Владимир Ткачёв и как он заряжен на улучшение своей статистики. Радулов конечно поднимет боевой дух молодёжи и поведёт её за собой, но их усилий будет недостаточно, чтобы справиться с более опытными подопечными Кравца. Предлагаем поставить на победу команды Сычёва за 2.30.

Прогноз и ставки на матч Дивизион Харламова — Дивизион Чернышёва 9 декабря 2023 года

В составе номинальных хозяев очень много молодых, но перспективных хоккеистов. Капитаном будет Радулов, который сам по ходу текущего сезона долго раскачивался. Да и форма «Ак Барса» пока оставляет желать лучшего. У Дивизиона Чернышёва тренером выбран Кравец, а в атаке сыграет лучший бомбардир КХЛ Владимир Ткачёв. Тренер и хоккеист из «Авангарда» и умеют работать друг с другом. Мы считаем, что выиграет команда Сычёва за 2.30.

Ставка: победа Дивизиона Чернышёва за 2.30.