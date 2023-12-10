«Краснодар» — ЦСКА: Федотов подарит Семаку лидерство

10 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА. Начало – в 19:45 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.26. В случае если победит ЦСКА, сыграет коэффициент 3.25. На ничью можно сделать ставку за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Краснодар» — ЦСКА: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (10.12.2023)

«Краснодар» в прошлом туре вернул себе лидерство. После шикарного старта команда Владимира Ивича стала уставать: пошли потери очков, да и давление на команду возросло, опыта преодоления таких «медных труб» у игроков южан нет. В итоге краснодарцы растеряли отрыв в семь очков и даже позволили «Зениту» выйти вперёд. Но и петербуржцы в прошлом туре оступились, а «Краснодар» одолел дома «Оренбург». Это позволило команде вернуть лидерство. Теперь команда Ивича может уйти на зимний перерыв на первой позиции. Но для этого нужно обыграть ЦСКА.

Победа в прошлом туре ценна ещё и тем, что краснодарцы добыли её без Джона Кордобы. Колумбийский нападающий заработал дисквалификацию за неприличный жест в адрес арбитра. Это большая проблема для Ивича: другого такого форварда у него в распоряжении нет. А с ЦСКА Кордоба очень пригодился бы. Но придётся выкручиваться теми, кто есть в распоряжении тренера.

Что до армейцев, то те подходят к матчу в большой группе преследователей лидеров, в случае победы команда Владимира Федотова может даже запрыгнуть в тройку. Это достижение ценно, ведь обойма у тренера очень короткая. Травмы окончательно добили ротацию состава. Сейчас усиливать игру практически некем, так что зимнее трансферное окно в ЦСКА очень ждут. И, надо признать, Федотов выжимает из имеющегося ресурса если не максимум, то очень близко к нему.

В первом круге ЦСКА победил 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова. Владимир Федотов не из тех тренеров, которые играют в открытый футбол. Армейцы предложат краснодарцам игру на контратаках, отдав территорию. Смогут ли хозяева поля воспользоваться этим в отсутствие Кордобы? Вопрос.

Всё-таки дополнительное давление на «Краснодар» должно сыграть свою роль. Да, в игре с «Оренбургом» получилось, но оренбуржцы и стилистически куда удобнее для команды Ивича, и менее мастеровиты. ЦСКА не даст разбежаться южанам, а впереди Чалов и компания свой шанс реализуют. На радость «Зениту». Рекомендуем поставить на победу ЦСКА. Сделать ставку на такой исход можно за 3.25 по линии Winline.

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Ставка: победа ЦСКА за 3.25.

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