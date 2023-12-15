Леон Эдвардс — Колби Ковингтон. Рокки поставит на место Хаоса

В ночь на 17 декабря состоится турнир UFС 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера за пояс чемпиона в полусреднем весе Леон Эдвардс подерётся с Колби Ковингтоном. Начало боя – не ранее 8:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Леон Эдвардс — Колби Ковингтон 17 декабря 2023 года

Эксперты определились с фаворитом. Они предлагают поставить на победу Эдвардса за коэффициент 1.65. Шансы Ковингтона оценили в 2.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 51.0. Эксперты считают, что поединок продлится всю дистанцию: тотал больше 4.5 раунда идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 раунда – за 2.40.

Где смотреть бой UFC Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

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Анализ и прогноз на бой UFC 296 Леон Эдвардс — Колби Ковингтон (17.12.2023)

В ночь с 16 на 17 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 296. В одном из его поединков Леон Эдвардс будет драться с Колби Ковингтоном за пояс чемпиона в полусреднем весе. Начало боя – не ранее 8:00 мск.

Леон является действующим обладателем титула чемпиона UFC. Ему предстоит провести защиту. Британца ещё со школьных времён прозвали Рокки. Он с детства обожал драться, посещал тренировки и постоянно изучал новые приёмы. За всю карьеру Эдвардс провёл 24 поединка, выиграв 21 из них.

Стоит отметить, что последний раз Рокки проигрывал в конце 2015 года – Камару Усману судейским решением. После этого поражения он быстро пришёл в себя и выиграл 11 боёв подряд. На пути к титулу Леон выиграл девять встреч, но ни одна из них не завершилась раньше третьего раунда.

В июне 2021 года Эдвардс победил Нейта Диаза единогласным решением судей. Причём британец в том поединке лидировал на протяжении всех раундов, но в заключительной трёхминутке чуть не оказался в нокауте. После этого практически через год Рокки получил титульный бой с Камару Усманом.

Отметим, что к тому моменту нигериец имел серию из 15 побед подряд и пять раз защищал титул. Эдвардс выиграл благодаря мощному нокаутирующему удару ногой в голову Усмана на последней минуте встречи. Британец после победы высказался, что это не был удар на удачу. Он с тренерским штабом его долго планировал. Рокки уже провёл одну защиту, вновь выиграв у Камару, но на этот раз решением большинства судей.

Эдвардс уже дал прогноз на свой поединок с Ковингтоном. Он утверждает, что либо нокаутирует, либо выиграет сдачей во втором-третьем раунде. Он также добавил, что Колби легкомысленно относится к чемпионскому бою. По словам британца, стиль соперника заключается в том, чтобы агрессивно прессинговать, но этого будет мало.

Колби Ковингтон является базовым борцом и стоит на девятой строчке в рейтинге по количеству тейкдаунов среди всех бойцов в истории UFC. За всю профессиональную карьеру Хаос провёл 20 поединков, выиграв 17 из них. Победив летом 2018 года Рафаэля дос Аньоса единогласным решением судей, американец выиграл временный титул чемпиона организации.

В конце 2019-го он получил шанс стать полноценным обладателем титула, но проиграл Камару Усману нокаутом. В целом поединок шёл на равных. Два раунда забрал Хаос, и два остались за нигерийцем. Однако в заключительном Нигерийский кошмар отправил в жёсткий нокаут Колби и, судя по всему, сломал ему челюсть. Однако сам американец с этим не согласен и всячески отрицает. Ещё бы, ведь если это правда, то этим могут воспользоваться другие соперники.

Вернувшись, Ковингтон победил нокаутом Тайрона Вудли. Хаос нанёс ему серьёзный урон, повредив рёбра. Этот результат позволил Колби вновь претендовать на титул чемпиона UFC, но для этого необходимо было вновь выходить в октагон и драться с Камару Усманом. Второй поход за поясом вновь закончился неудачей. Колби проиграл судейским решением.

В последнем поединке он победил Хорхе Масвидаля вердиктом судей и получил шанс отобрать титул чемпиона уже у Леона Эдвардса. Последний раз Ковингтон выигрывал благодаря борцовским навыкам в 2016 году. Последние 7 из 10 поединков заканчивались решением судей, а три оставшиеся – нокаутами. Несмотря на это, тейкдауны будут единственным шансом зацепиться за бой с Эдвардсом.

Леон выглядит явным фаворитом. Он дважды побеждал Усмана, причём один раз нокаутом. А вот Колби так и не смог преодолеть этот барьер. Более того, одно из поражений Ковингтона Нигерийскому кошмару явно не прошло бесследно. Если Леон нащупает слабое место у американца, то может разбить соперника. Предлагаем ставку на досрочную победу Эдвардса за 3.35.

Прогноз и ставки на матч Леон Эдвардс — Колби Ковингтон 17 декабря 2023 года

Леон Эдвардс прекрасно понимает, в каком ритме будет работать Ковингтон. Он отметил, что, вероятнее всего, американец сразу побежит вперёд и будет прессинговать. Для Хаоса это будет уже третья попытка выиграть титул чемпиона. Две другие он провалил, проиграв Камару Усману. Рокки, наоборот, успешно выступал в поединках с Нигерийским кошмаром, нанеся ему первое поражение за 15 боёв и отобрав титул. Он отправил чемпиона в нокаут, а затем провёл защиту, вновь выиграв у него. Кажется, фаворит очевиден, и мы не думаем, что дело дойдёт до судейского решения. Плюс ко всему Колби находился без бойцовской практики на протяжении почти двух лет.

Ставка: победа Леона Эдвардса досрочно за 3.35.