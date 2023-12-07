Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер. Лучший нокаутёр мира в деле!

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в «Кингдом Арене» пройдёт грандиозный турнир по боксу. В одном из поединков Деонтей Уайлдер встретится с Джозефом Паркером.

Дата и время боя Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Поединок Уайлдера и Паркера пройдёт 23 декабря и начнётся не ранее 21:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер 23 декабря 2023 года

Эксперты считают фаворитом Уайлдера и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.16. Шансы Паркера оценили в 5.34. Вероятность ничьей — в 18.5. Аналитики считают, что бой не затянется. Ставки на тотал больше 6.5 раунда принимают за 1.92, а на тотал меньше 6.5 раунда — за 1.81.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Официальной трансляции поединка Уайлдер — Паркер на территории России не будет.

Почему Уайлдер фаворит?

38-летний Деонтей Уайлдер недаром считается фаворитом боя. Он лучший нокаутёр мира и один из самых опасных боксёров в супертяжёлом весе. Американец великолепно развит физически. Его рост — 201 см, а размах рук – 211 см. При этом высокий боец координирован и работает в ринге с приличной скоростью.

Благодаря трудолюбию, прекрасным физическим данным и упрямому характеру Уайлдер добился отличных результатов с самого начала карьеры в любительском боксе. Всего за три года он прошёл путь от подающего определённые надежды спортсмена до призера Олимпийских игр. Переход в профессионалы был вопросом времени.

Всего из 43 побед 42 он одержал нокаутом. Три поединка с Тайсоном Фьюри стали культовыми для многих поклонников бокса. Обладающий своеобразными техникой и ударом Деонтей — крайне опасный соперник. На то, что Уайлдер выиграет у Паркера, предлагают коэффициент 1.16.

Каковы шансы Паркера?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение Уайлдеру. В свою очередь, Джозефу Паркеру придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают коэффициент 5.34. Напомним, новозеландец последний поединок провёл 28 октября и победил Саймона Кина нокаутом. Бой проходил недавно, поэтому боксёр находится в тонусе.

Джозефу Паркеру 31 год. Новозеландец дебютировал в качестве профессионала довольно давно — в 2012 году. Через четыре года он уже вышел в ринг с Энди Руисом-младшим в бою за чемпионский титул WBO и победил. После двух защит Паркер лишился пояса в бою с Энтони Джошуа.

Паркер в интервью рассказал, что испытывает волнение перед боем с Уайлдером. Он уважает Деонтея, но ждёт большого поединка с великим боксёром. Джозеф выложится в ринге на 100%. Новозеландец несколько уступает сопернику в росте и размахе рук, но за счёт характера может оказать серьёзное сопротивление.

На что ставить?

Уайлдер в интервью заявил, что нокаутирует Паркера. Американец рассчитывает завершить поединок за три или четыре раунда. Для подтверждения своих слов у Деонтея есть необходимый набор качеств топ-боксера: нестандартная техника, агрессия, инстинкт убийцы и невероятная мощь. Джозефу просто нечего противопоставить.

В случае победы Уайлдер наверняка получит поединок с Джошуа. Перед схваткой в ринге с Паркером Бронзовый бомбардировщик обратился к Энтони, призвав того победить 23 декабря Отто Валлина и готовиться к долгожданному поединку.

Нам представляется перспективной ставка на победу Деонтея Уайлдера до седьмого раунда за коэффициент 2.20.

Ставка: победа Деонтея Уайлдера до седьмого раунда за 2.20.