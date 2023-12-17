«Ливерпуль» — «МЮ»: подопечные Клоппа обеспечат преимущество уже к перерыву

У Андре Онана будет много работы с самого начала матча.

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.35. В случае если победит «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 8.00. На ничью можно сделать ставку за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (17.12.2023)

По итогам 16 туров АПЛ «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, но в спину дышит «Арсенал», который отстаёт лишь на одно очко. А вот «Манчестер Сити» уже успел потерять очки в этом туре. В случае победы мерсисайдцы оторвутся от «горожан» уже на шесть очков. Неплохая мотивация для команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» хорошо выступает в этом сезоне, команда выиграла три последних матча в АПЛ. Да, было поражение от «Юниона» в Лиге Европы, но эта игра ничего не значила для мерсисайдцев, они играли вторым составом. Первое место в квартете и путёвку в плей-офф «Ливерпуль» обеспечил заранее.

У «Ливерпуля» почти нет проблем с составом, разве что под вопросом выход Алексиса Мак Аллистера на поле. Конечно, его отсутствие станет потерей, но по сравнению с проблемами соперника это ещё цветочки.

«Манчестер Юнайтед» после 16 туров занимает седьмое место в таблице АПЛ, имея 27 очков в активе. От первого места «МЮ» отстаёт на 10 очков. Своих болельщиков «Манчестер Юнайтед» продолжает разочаровывать. Команда находится в настоящем кризисе. После победы над «Челси» со счётом 2:1 команда потерпела разгромное поражение от «Борнмута» — 0:3. А дальше случился вылет из еврокубков. В матче с «Баварией» манкунианцы по-настоящему бились, но не смогли ничего придумать в атаке, а свой дежурный мяч пропустили. В «МЮ» по-настоящему смутные времена: близится смена владельца, позиции Эрика тен Хага тоже шаткие. И выхода из кризиса пока не просматривается.

Ко всем бедам у «МЮ» ещё куча потерь. Бруну Фернандеш перебрал жёлтых карточек, травмированы Лисандро Мартинес и Каземиро. Скорее всего, пропустят матч Гарри Магуайр и Люк Шоу. Под большим вопросом и появление Маркуса Рашфорда с Антони Марсьялем.

Вряд ли в своём нынешнем состоянии «МЮ» сможет что-то противопоставить «Ливерпулю», да ещё и на выезде. «Энфилд» будет гнать свою команду вперёд. Как показывает практика, хотя бы один гол на своём поле «Ливерпуль» забивает ещё в первом тайме. Вот и здесь мерсисайдцы постараются решить все вопросы уже к перерыву. Поставить на победу хозяев в первом тайме можно за 1.79 по линии Winline.

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Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме за 1.79.

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