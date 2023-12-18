«Авангард» — «Ак Барс». У Билялетдинова некому бросить вызов Ткачёву

Никто из казанцев не находится в такой сумасшедшей форме, как форвард «ястребов».

19 декабря состоится матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.15. Шансы казанцев оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Ак Барс» 19 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» — «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.90. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.70.

Анализ и прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс» (19.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

После небольшого перерыва возвращается регулярный сезон КХЛ. 19 декабря состоится много интересных встреч. В одной из них «Авангард» на «Джи-Драйв Арене» будет принимать «Ак Барс». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

«Ястребы» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея столько же очков, сколько у лидирующего «Металлурга» — 55. При этом у омского клуба сыграно на три матча меньше. Ближайшего преследователя подопечные Кравца опережают на пять очков и могут чувствовать себя комфортно, претендуя на первое место.

В текущем сезоне «Авангард» выиграл 26 из 38 встреч и забросил 115 шайб при 97 пропущенных. Лучше всех на Востоке омичи выступают и на домашней арене. Они победили в 17 из 20 встреч на своём льду, записав в актив 34 очка. Текущая домашняя выигрышная серия насчитывает восемь матчей. Причём только три из них завершились за пределами основного времени.

«Ястребы» одержали победы в четырёх последних встречах. Они обыграли «Витязь» (4:1), «Нефтехимик» (4:3 Б), «Амур» (2:1) и «Барыс» (5:1). В отличной форме пребывает Владимир Ткачёв, результативная серия которого насчитывает 16 игр. Он возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ, имея в активе 55 очков по системе «гол+пас».

Старается не отставать Рид Буше, который забрасывал ровно по одной шайбе на протяжении шести последних встреч, в которых принимал участие. Правда, в минувшей игре с «Барысом» он не вышел на лёд из-за болезни. По словам Кравца, у хоккеиста три дня была температура, и он улетел на родину. Пока неизвестно, сможет ли Рид вернуться в состав в ближайшее время и в каком состоянии он находится.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстаёт от «Авангарда» на семь очков и опережает девятую строчку — на девять. В текущем сезоне казанцы забросили 107 шайб, а пропустили – 91. Всего они побеждали в 23 из 40 матчей, но только восемь встреч выиграли в гостях.

В последних семи играх на выезде «барсы» победили только «Витязь» со счётом 3:2. Все шесть поражений клуб потерпел в основное время. Проиграл он «Ладе» (2:3), «Металлургу» (0:3), московскому «Динамо» (1:4), «Куньлуню» (0:1), «Северстали» (1:4) и «Локомотиву» (1:3). Бросается в глаза, что в проигранных матчах «Ак Барс» забрасывал не больше двух шайб.

Уходили на перерыв подопечные Билялетдинова с двумя поражениями подряд на выезде – как раз от «рысей» и железнодорожников. Не так давно клуб усилил и без того наполненный звёздными нападающими состав. Он обменял Кристиана Хенкеля на Райли Барбера. Американец уже принял участие в пяти встречах за «Ак Барс», в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Как бы плодотворно ни работали подопечные Билялетдинова в перерыве, достичь уровня игры «Авангарда» им вряд ли удастся. «Ястребы» в шикарной форме, особенно когда выступают на домашней арене. В минувшем матче с «Барысом» Буше заменил выступающий в ВХЛ Александр Филатьев и забил гол. Поэтому Кравец не испытывает дефицит игроков атаки. Мы предлагаем ставку на победу омичей с учётом ОТ и буллитов за 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Ак Барс» 19 декабря 2023 года

Омичи стремятся возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, и пока к этому есть все предпосылки. Они великолепно выступают в последних матчах, а на домашней арене не знают поражений на протяжении восьми встреч. Даже в отсутствие Рида Буше главный тренер найдёт выход и задействует резервистов. «Ак Барс» продолжает лихорадить, а на выезде команда выглядит очень плохо, особенно в последнее время. Казанцы проиграли шесть из семи встреч на выезде. Поэтому мы предлагаем поставить на победу «Авангарда» в матче за 1.88.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.88.