«Спортинг» — «Порту». Аморим и Консейсау устроят грандиозную битву

От результата предстоящего матча будет многое зависеть. У победителя, если он будет выявлен, заметно повысятся шансы на чемпионство.

18 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» — «Порту». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Порту» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примейры «Спортинг» — «Порту» 18 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спортинг» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» — «Порту» (18.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены, где также много всего интересного. В чемпионате Португалии 18 декабря состоится встреча, которая завершит программу 14-го тура. Померяются силами в ней флагманы португальского первенства — «Спортинг» — «Порту».

«Львы» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, но у них столько же очков, сколько у «драконов». Просто чуть лучше дополнительные показатели. В 13 встречах в первенстве зелёно-белые уступили только «Бенфике» (1:2) и «Витории Гимарайнш» (2:3). Вничью они сыграли с «Брагой» (1:1).

Кроме того, подопечные Рубена Аморима добыли путёвку в плей-офф Лиги Европы. Они уступили только «Аталанте» (1:2), а также сыграли вничью с бергамасками (1:1) и «Ракувом» (1:1). Победил клуб из Лиссабона «Штурм» (2:1 и 3:0) и «Ракув» (2:1). Таким образом, он занял второе место в группе.

Аморим поставил «Спортингу» классный командный футбол, ориентированный на высокую результативность. В 20 встречах во всех официальных турнирах его подопечные забили 46 мячей. 13 из них записал на свой счёт Виктор Дьёкереш. Также он отметился пятью результативными передачами.

Аморим раскрыл талант 25-летнего шведа и многих других, мало кому известных ранее футболистов. Сообщается, что в услугах тренера, который впервые за 19 лет привёл «Спортинг» к чемпионству в сезоне-2020/2021, заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако 38-летний специалист отказался говорить о будущем. Пока что он полностью сконцентрирован на успехах «Спортинга».

«Порту» в текущем розыгрыше чемпионата Португалии выступает не так уверенно, как в минувшем. В 13 турах в первенстве он забил только 21 гол. Обычно «драконы» гораздо чаще радуют результативностью. Уступили они «Бенфике» (0:1) и «Эшторилу» (0:1). Вничью сыграли с «Арокой» (1:1).

Впрочем, дело ещё в том, что Сержиу Консейсау берёг силы подопечных, чтобы добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Если так, то план трижды приводившего «драконов» к победе в первенстве, а также по два раза поднимавшего над головой Кубок и Суперкубок Португалии специалиста сработал на ура.

В шести турах группового этапа ЛЧ сине-белые уступили только «Барселоне» (0:1 и 1:2). Победили они «Шахтёр» (3:1 и 5:3) и «Антверпен» (4:1 и 2:0). Вот это уже больше похоже на правду. За этот отрезок времени сине-белые забили 15 мячей.

Четыре из них записал на свой счёт Вендерсон Галено. Также он отметился тремя результативными передачами. 26-летний вингер дважды был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Также стоит отметить вклад многолетнего лидера «Порту» Мехди Тареми. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Скорее всего, в ближайшем будущем результативность сине-белых в Примейре вырастет. До матчей плей-офф Лиги чемпионов достаточно времени. Подопечные Консейсау могут позволить себе сосредоточиться на первенстве. Впрочем, наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.30.

Во-первых, обе команды в этом сезоне нередко пропускают. «Львы» в 20 встречах во всех турнирах пропустили 21 мяч, а «драконы» – 19 голов, проведя на одну игру больше. Также в пользу высокой результативности свидетельствует история очных встреч. В 8 из 14 встреч сыграл «верх» по голам и забили обе команды.

Добавляет интриги и мотивации клубам высокая конкуренция. «Бенфика» отстаёт от лидеров на одно очко, а «Брага» — на два. Как бы ни закончился предстоящий матч, в выигрыше останутся «орлы» и «оружейники». Они смогут подняться на второе или даже на первое место в турнирной таблице.

Прогноз и ставки на матч Примейры «Спортинг» — «Порту» 18 декабря 2023 года

Матч обещает получиться очень захватывающим. Встречаются две сильнейшие команды Португалии, которые преуспевают не только в первенстве, но и на международной арене. Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Предлагаем поставить на высокую результативность и голы с обеих сторон. В пользу данного исхода свидетельствуют история очных встреч и статистика команд. Они много забивают, но нередко пропускают.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.