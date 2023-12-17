«Бирмингем» — «Лестер». Как Уэйн Руни собирается остановить Джейми Варди?

18 декабря состоится матч 22-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Лестер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех подопечных Руни оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Бирмингем» — «Лестер» 18 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Бирмингем» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Лестер» (18.12.2023)

Не только в АПЛ, но и в Чемпионшипе хватает интриг и интересных матчей. На 18 декабря запланирована встреча, которая закроет программу 22-го тура второго по значимости дивизиона Англии. На стадионе «Сент-Эндрюс» местный «Бирмингем» примет «Лестер».

«Бирмингем» весьма неплохо начал сезон. Он располагался на шестом месте в турнирной таблице и постепенно прогрессировал под чутким руководством Джона Юстаса. Однако у клуба сменилось руководство, и новые боссы приняли решение обновить тренерский штаб.

На мостик встал бывший легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. В его штаб вошли Эшли Коул и Джон О'Ши. Такие изменения у многих вызвали недоумение, ведь ранее 38-летний англичанин не сумел спасти «Дерби Каунти» от вылета в третий по значимости дивизион страны, а также не достиг никаких значимых успехов с «Ди-Си Юнайтед».

Полученным в клубе из Бирмингема шансом Руни также пока что пользуется неудачно. В 10 матчах под его руководством команда победила только располагающийся в зоне вылета «Шеффилд Уэнсдей» (2:1) и «Кардифф» (1:0). Также она сыграла вничью с «Ипсвичем» (2:2) и «Ротерхэмом» (0:0).

За этот отрезок времени бирмингемцы забили только девять мячей, а пропустили в два раза больше. Из-за поражений они спустились на 16-ю строчку в турнирной таблице. Постепенно Руни осваивается, результаты и игра команды становятся лучше, но впереди у легенды «МЮ» ещё очень много работы.

У «Лестера» дела идут намного лучше, чем у «Бирмингема». «Лисы» возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа. У них столько же очков, сколько у располагающегося на втором месте «Ипсвича», но лучше дополнительные показатели, а также имеется игра в запасе.

В 21 туре в Чемпионшипе «Лестер» потерпел только три поражения и два раза сыграл вничью. За этот период времени он пропустил только 14 мячей, а забил 41. В первую очередь за столь впечатляющие показатели стоит похвалить бывшего помощника Хосепа Гвардиолы — Энцо Мареску. Он возглавил «лис» перед началом сезона.

Мареска привил «Лестеру» многое из того, чему научился у Гвардиолы. Зачастую клуб демонстрирует восхитительный доминирующий футбол, ориентированный на высокую результативность. Хорошо адаптировался к требованиям и стратегии итальянского специалиста многолетний лидер «лис» Джейми Варди.

В этом сезоне 36-летний нападающий принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Постепенно возраст начинает брать своё, и Варди всё реже радует результативностью. Однако его лидерские качества и опыт очень помогают Мареске.

К тому же Варди ещё не утратил страсть и желание играть. В матче 17-го тура Чемпионшипа с «Уотфордом» (2:0) произошёл интересный инцидент. После промаха по пустым воротам Джейми не сумел сдержать эмоций и сильно ударил себя кулаком по лицу. Любопытно, что в итоге он оформил дубль и стал главным героем встречи.

Поставить на победу «Лестера» в предстоящем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Несмотря на то что встреча состоится в «Бирмингеме», «лисы» выглядят явными фаворитами. В прошлом сезоне они выступали в АПЛ, а теперь имеют отличные шансы выиграть золотые медали Чемпионшипа и вернуться в элитный дивизион.

У клуба из Бирмингема менее радужные перспективы. Не исключено, что в ближайшем будущем он снова прибегнет к смене главного тренера. Назначение Руни негативно отразилось на команде. Хватит ли у руководства терпения и сколько ещё времени англичанину потребуется на адаптацию?

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Бирмингем» — «Лестер» 18 декабря 2023 года

«Бирмингем» подходит к матчу в отнюдь не лучшем тонусе. После назначения Руни он много пропускает, мало забивает и часто проигрывает. «Лестер», наоборот, пребывает на подъёме. Он является, пожалуй, главным претендентом на выход в АПЛ. У «лис» один из самых сильных составов в лиге, а также высококвалифицированный наставник. Он очень здорово преобразил команду и направил её в сторону прогресса. Думаем, гости одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Лестера» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.92.