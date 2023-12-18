«Динамо» — ЦСКА. Никита Гусев не отпустит «Спартак»

Бело-голубые и красно-белые идут вровень по очкам. Сейчас не тот момент, чтобы допускать ошибки.

19 декабря состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу подопечных Алексея Кудашова можно с коэффициентом 2.46. Шансы армейцев оценили в 2.75. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 19 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ставки на победу бело-голубых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.90. Поставить на то, что выиграют матч армейцы, можно за коэффициент 2.09 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА (19.12.2023)

После паузы возобновляется регулярный сезон КХЛ. 19 декабря московское «Динамо» сыграет с ЦСКА на стадионе «ВТБ Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. Последнюю очную встречу выиграли подопечные Алексея Кудашова (4:1), будет ли реванш?

Московское «Динамо» в минувшем матче победило на выезде «Северсталь» (2:1 Б). Бело-голубые владели инициативой, много атаковали и закономерно открыли счёт. Незадолго до завершения второго периода Бреннан Менелл забил гол, реализовав численное преимущество. Сопернику удалось восстановить паритет, и победитель определился в серии буллитов.

На послематчевой пресс-конференции Алексей Кудашов рассказал, что победа очень важна для команды. У бело-голубых был тяжёлый календарь, поскольку много игр они провели на выезде. Тренер признал, что у его подопечных оставалось очень мало эмоций и пауза в регулярке поможет восстановиться.

Московское «Динамо» после 40 матчей находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков. Клуб выиграл 26 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Алексея Кудашова провели 16 игр, в которых одержали 11 побед.

В последних пяти встречах «Динамо» выступило слабо. Клуб победил «Трактор» (4:2) и «Северсталь» (2:1 Б), а уступил СКА (3:5), «Торпедо» (1:4) и «Спартаку» (7:8 ОТ).

Лучшие бомбардиры бело-голубых в текущем сезоне — это Джордан Уил и Никита Гусев. Каждый записал в актив по 46 очков. Россиянин забросил 12 шайб и сделал 34 результативные передачи.

ЦСКА явно испытывает проблемы с мотивацией в этом сезоне КХЛ. Две победы подряд в Кубке Гагарина притупили эмоции хоккеистов, и в регулярке они крайне редко демонстрируют свой максимум. С этим напрямую связана нестабильность в результатах армейцев.

В последней встрече ЦСКА выиграл на выезде у «Витязя» (4:1). Подопечные Сергея Фёдорова сразу захватили инициативу, прессинговали соперника и много атаковали. Они вполне закономерно воплотили своё преимущество в две заброшенные шайбы уже в первом периоде. В дальнейшем армейцы пресекли все попытки соперника отыграться.

Красно-синие нестабильно выступили в последних пяти матчах. ЦСКА обыграл минское «Динамо» (5:3), «Металлург» (3:0) и «Витязь» (4:1), а уступил «Локомотиву» (2:3) и «Трактору» (1:3). Отметим, что три из этих встреч завершились тоталом больше 4.5 шайбы.

Подопечные Сергея Фёдорова после 39 матчей находятся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. Клуб выиграл 22 встречи.

В дерби на первый план выходят эмоции и настрой. Алексей Кудашов ждал паузы в регулярке, чтобы его подопечные восстановились психологически. Участие в Матче звёзд КХЛ должно положительно сказаться на лидерах бело-голубых. Защите ЦСКА будет сложно закрывать Гусева и Уила. Предположим, что «Динамо» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.82 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА 19 декабря 2023 года

ЦСКА в этом сезоне с большим трудом находит мотивацию. В свою очередь, «Динамо» играет более открыто, чем в минувшем розыгрыше. В клубе появился Никита Гусев, который с максимальной самоотдачей проводит практически каждый матч. Бело-голубые компактно располагаются в обороне, агрессивно прессингуют и бережно относятся к реализации опасных моментов. Кроме того, в последнем дерби подопечные Кудашова выиграли у армейцев, поэтому моральное преимущество на их стороне. Рекомендуем ставку на то, что «Динамо» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.82 по линии «Фонбет», а всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.82.

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