«Динамо» М — ЦСКА: Сергей Фёдоров грамотно воспользовался паузой в КХЛ

19 декабря состоится матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают шансы команд практически равными: поставить на победу динамовцев можно с коэффициентом 2.50. В случае если победят гости, сыграет коэффициент 2.60. На ничью в основное время можно сделать ставку за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 19 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» М — ЦСКА не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.55, тотал меньше 5.5 – за 1.54. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — ЦСКА (19.12.2023)

КХЛ возвращается после длинной паузы аж в 11 дней. Лига провела Матч звёзд, а затем сборная «Россия 25» победила на Кубке Первого канала. Для команд это было время, которое может очень сильно повлиять на результаты во второй части регулярного чемпионата. Кто-то хорошо отдохнул, восстановил травмированных, а кто-то, наоборот, должен был хорошенько поработать в образовавшийся просвет, чтобы подтянуть физическую и игровую форму.

У «Динамо» этот сезон пока что складывается очень неплохо. Команда набрала 56 очков в 40 играх и вместе со «Спартаком» лидирует в КХЛ. Более того, по потерянным очкам команда Алексея Кудашова и вовсе единолично на первом месте. Важно, что, по признанию наставника, пауза была очень нужна команде: слишком тяжёлым оказался календарь перед перерывом. Но на результатах это не сильно сказалось. Стоит отметить, что динамовцы здорово выступают на своём льду: 11 побед в 16 матчах.

А вот у ЦСКА ситуация посложнее: в 39 матчах армейцы набрали 46 очков и пока идут лишь шестыми в Западной конференции. Конечно, дружина Сергея Фёдорова приучила нас к тому, что первые один-два месяца регулярного чемпионата для них — это продолжение предсезонки. Но, кажется, в этом году этот процесс затянулся. А пора уже выходить на первые роли в турнирной таблице, иначе можно войти в плей-офф не с самой удобной позиции. Перед паузой Сергей Фёдоров заявил, что ЦСКА плодотворно использует перерыв, проведёт небольшие сборы и выдаст ударную концовку регулярного сезона. Что ж, посмотрим, как будет на деле.

В этом сезоне команды встречались однажды. В сентябре динамовцы уверенно победили — 4:1. Но принимать этот исход в качестве аргумента к ставке на матч очень сложно: сентябрь для ЦСКА — это ещё точно продолжение предсезонки.

Трудно предсказать, какой будет эта встреча, но ЦСКА сейчас победа нужнее: команде Сергея Фёдорова нужно подниматься в турнирной таблице. «Динамо» же наверху и свои очки сумеет набрать в играх с менее сильными клубами. Предлагаем поставить на победу армейцев в матче. Этот исход идёт с коэффициентом 1.95 по линии Winline.

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Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.95.

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