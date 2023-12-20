Дмитрий Бивол — Линдон Артур. Просто ступенька перед боем с Бетербиевым?

В Саудовской Аравии готовы организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Осталось только защитить титул в поединке с британцем.

23 декабря на боксёрском турнире в Эр-Рияде состоится много интересных поединков. В одном из таких в полутяжёлом весе встретятся чемпион по версии WBA — Дмитрий Бивол и чемпион по версии IBО Линдон Артур. Для россиянина это уже шестая защита титула.

Когда бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром состоится 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Бивол — Артур

Бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром начнётся не раньше 20:30 мск 23 декабря 2023 года.

По какому каналу покажут бой Бивол — Артур, где смотреть прямой эфир

Бой Бивол — Артур в прямом эфире покажет Первый канал.

Коэффициенты букмекеров на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Букмекеры считают фаворитом Дмитрия Бивола. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.04. Шансы Линдона Артура оценили коэффициентом 12.0. Поставить на ничью можно с коэффициентом 28.0.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

На профессиональном уровне Бивол провёл 21 поединок. 11 побед он одержал нокаутом, все остальные — по очкам. Отличают россиянина от других боксёров уникальный стиль и техника. Он очень быстр, грамотно защищается, обладает отменной выносливостью и сохраняет концентрацию на протяжении всего боя.

Дмитрий признавался, что многим может быть не по душе его стиль. Боксёр не стремится во что бы то ни стало нокаутировать соперника. Он делает ставку на полный контроль. Бивол признавался, что любит ставить соперников в такое положение, чтобы они хотели быстрого завершения поединка.

К предстоящему бою россиянин подходит со значительным простоем. Он не выходил на ринг уже больше года. Тем не менее Дмитрий уверяет, что это не станет проблемой. Напротив, он считает, что перерыв пойдёт на пользу.

Бивол подчеркнул, что устал после 2022 года. Он признался, что за счёт паузы у него появилось время заняться психологическим состоянием, отдохнуть, восстановить тело и решить свои личные дела. Также Дмитрий сказал, что чувствует себя гораздо лучше, чем в начале года.

Линдон Артур провёл на профессиональном уровне 24 поединка, в которых одержал 23 победы. 16 боёв он выиграл нокаутом. Британец обладает мощным ударом и хорошим джебом. Однако он привык работать вторым номером, что делает его весьма удобным соперником для Бивола.

Было время, когда Линдон владел титулами содружества и интерконтинентальным поясом WBO в полутяжёлом весе. Однако он потерял их, уступив Энтони Ярду. После этого Король Артур сумел вернуться и заполучить вакантный титул IBO, однако в соперниках у него и близко не было таких сильных бойцов, как Бивол.

Британец уступает россиянину в мастерстве и скорости. Он подходит к встрече в роли явного аутсайдера. Впрочем, для того, чтобы прервать простой, Биволу как раз нужен был такой соперник. Предстоящий бой должен помочь ему подготовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона.

Ранее WBC запретил российским боксёрам участвовать в титульных боях из-за политической ситуации. Однако Бивол и Бетербиев получили предложение на организацию боя от Саудовской Аравии и подписали контракты на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Ждём мегафайт.

На что ставить?

Бивол подходит к поединку в качестве явного фаворита, но ждать от него досрочной победы, пожалуй, не стоит. Стиль Дмитрия предрасполагает к победе по очкам. Думается, он, по обыкновению, будет доминировать и выиграет решением. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Ставка: победа Дмитрия Бивола по очкам за 1.80.