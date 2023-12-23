Экспресс на бокс с коэффициентом 6.23: Уайлдер идёт за нокаутом, Бивол и Джошуа задержатся

Столько звёздных поединков в один вечер и вопросов. Сохранит ли россиянин титул? В каком раунде выиграет Деонтей и что с Джошуа?

23 декабря в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) болельщиков ожидает большой вечер бокса. Посмотреть титульный поединок Дмитрия Бивола и Линдона Артура можно будет на Первом канале. Официальной трансляции остальных боёв на территории России не будет. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.23 на бои, которые пройдут сегодня.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Бивол увлечён мечтой и желанием подраться с Бетербиевым, но перед этим необходимо защитить свой титул в поединке с Артуром. Соперник выглядит вполне проходным, но может преподнести сюрприз. Линдон в своё время даже выигрывал титул чемпиона во версии WBO в бою с Энтони Ярдом, но недолго радовался и в реванше его утратил. В скорости, технике и силе британец, конечно же, проигрывает россиянину.

Дмитрий проведёт уже шестую защиту своего чемпионского титула. Однако восемь его последних поединков завершились судейским решением. Бивол никогда не рвётся за нокаутом, он не гонится за славой и красивыми ударами. Задача россиянина — разбивать соперника на протяжении всех 12 раундов и доминировать над ним. Мы считаем, что встреча с Артуром не станет исключением, и рекомендуем ставку на тотал больше 11.5 раунда за 1.73.

Прогноз на бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Уайлдер является одним из лучших нокаутёров в тяжёлом весе. Он обладает сокрушительным ударом, который позволяет заканчивать поединки досрочно. В феврале 2020 года он утратил титул чемпиона по версии WBC, проиграв Тайсону Фьюри нокаутом. Реванш закончился тем же результатом. Однако до встречи с грозным британцем Деонтей провёл 10 успешных защит титула, выиграв восемь поединков нокаутами.

Джозеф Паркер имеет опыт боёв с топовыми боксёрами, но они не складывались в основном для него неудачно. Да и с такой мощью он ещё не встречался. Новозеландский спортсмен неоднократно бывал в нокаутах, и его голова уже не такая крепкая. Мы считаем, что с таким соперником у Уайлдера не возникнет проблем. Предлагаем ставку на победу Деонтея в 1-6-м раунде за 2.25.

Прогноз на бой Энтони Джошуа — Отто Валлин

Наиболее равный поединок должен быть в этой паре. Джошуа проигрывал Усику дважды, но судейскими решениями, а Валлин терпел поражение от Тайсона Фьюри, но тоже после 12 раундов. Энтони очень долго не мог прийти в себя, друзья и он сам заявляли, что боксёр потерял мотивацию, был разбит и подавлен. Однако он вернулся на ринг спустя почти год после поражения украинцу и победил Джермейна Франклина по итогам 12 раундов. Уже в следующей схватке, с финном Робертом Хелениусом, Эй Джей выиграл нокаутом.

Отто постоянно недооценивают. Однако швед выдержал все 12 раундов в поединке с Тайсоном Фьюри, а затем последовательно одержал шесть побед. В том числе он выиграл раздельным решением судей у Мурата Гассиева, который шёл на успешной серии. В основном Валлин работает на контратаках, старается вынудить своих соперников допустить ошибку и пойти в размен, раскрывает их, чтобы нанести свои коварные удары. Однако Джошуа – собранный боксёр и не допустит ничего подобного. Бой продлится всю дистанцию, а вот победителя предугадать не берёмся. Ставим на тотал больше 11.5 раунда за 1.60.

Экспресс на бои 23 декабря

Ставка 1: тотал больше 11.5 раунда в бою Бивол — Артур за 1.73.

Ставка 2: победа Уайлдера над Паркером в 1-6-м раунде за 2.25.

Ставка 3: тотал больше 11.5 раунда в бою Джошуа — Валлин за 1.60.

Общий коэффициент: 1.73 Х 2.25 Х 1.60 = 6.23.