«Авангард» — «Металлург». Кравец поменяется местами с Разиным

24 декабря состоится матч КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.37. Шансы магнитогорцев оценили в 2.49. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 24 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.86. Поставить на то, что выиграют матч магнитогорцы, можно за коэффициент 1.94.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» (24.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

24 декабря в матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» сыграет с «Металлургом» на стадионе «G-Drive Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 14:00 мск.

Омичи в минувшем матче победили дома «Сочи» со счётом 8:3. С первых минут «ястребы» захватили инициативу, обрушили град атак на ворота соперника, и Иван Игумнов открыл счёт. Затем настало время для бенефиса Рида Буше. Нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Отметим, что четыре ассиста записал в актив защитник Дамир Шарипзянов.

На послематчевой пресс-конференции Михаил Кравец рассказал, что его команда провела хорошую игру, а соперника нельзя недооценивать. Наставник «ястребов» отметил уверенные действия всех звеньев и голкипера Андрея Мишурова, а также дебют в КХЛ 17-летнего защитника Тимура Кола.

«Авангард» после 40 матчей находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 57 очков. Клуб выиграл 27 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Михаила Кравца провели 22 игры, в которых одержали 18 побед, причём 13 из них добыли в основное время.

В последних пяти встречах «Авангард» выступил хорошо. Клуб победил «Нефтехимик» (4:3 Б), «Амур» (2:1), «Барыс» (5:1) и «Сочи» (8:3), а уступил «Ак Барсу» (0:4).

Лучший бомбардир «ястребов» в текущем сезоне — это Владимир Ткачёв. Нападающий возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ, имея в активе 57 очков по системе «гол+пас». В матче с «Сочи» форвард сделал два ассиста.

Владимир Ткачёв, Рид Буше и Райан Спунер продолжают тащить омский клуб, причём это понимают и остальные хоккеисты. Замысел тренера пока работает отлично. Совместными усилиями хоккеисты набрали 151 результативное действие. Интересно, будет ли тренер менять стратегию в плей-офф, поскольку соперники постараются выключить звёзд «Авангарда» из игры.

В последней встрече «Металлург» выиграл дома у «Амура» (4:3 ОТ). Подопечные Андрея Разина действовали на низких скоростях, и им явно не хватило сил. В третьем периоде они вели со счётом 3:1, но хабаровчане прочно завладели инициативой и восстановили паритет незадолго до финальной сирены. В дополнительное время победу «лисам» принёс Робин Пресс.

Магнитогорцы плохо выступили в последних пяти матчах. «Металлург» обыграл «Амур» (4:3 ОТ), а уступил «Барысу» (2:5), СКА (2:3 Б), ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:3). Подопечные Андрея Разина после 42 матчей находятся на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков. Клуб выиграл 26 встреч.

Дома «ястребы» играют в атаке агрессивно, стараются лишить соперника инициативы, а первое звено омичей способно сделать результат. Как показала встреча с «Амуром», «Металлург» далёк от оптимальных кондиций и команде будет сложно выдержать давление. Предположим, что «Авангард» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.52.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 24 декабря 2023 года

От матча за первое место Восточной конференции болельщики вправе ждать игры высокого уровня. «Ястребы» великолепно выступают дома, полагаясь на первое звено. Владимир Ткачёв, Рид Буше и Райан Спунер создадут проблемы защите «лис». Магнитогорцы уязвимы в обороне. Отметим, что в 15 из 22 домашних встреч омичей в этом сезоне забрасывалось минимум пять шайб. Рекомендуем ставку на то, что «Авангард» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.52.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.52.