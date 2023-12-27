«Арсенал» — «Вест Хэм». Зинченко ходит по тонкому льду

28 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.33. Успех «молотобойцев» оценён в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Вест Хэм» (28.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, всё внимание на внутренние арены. На 28 декабря запланирован матч, который закроет программу 19-го тура АПЛ. На стадионе «Эмирейтс» померяются силами «Арсенал» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка, но сыграв на игру меньше. «Канониры» обязаны побеждать, чтобы вернуться на первую строчку. В матче последнего тура с мерсисайдцами они не без везения зацепились за ничью — 1:1.

Одним из главных антигероев матча с «Ливерпулем» стал Александр Зинченко. Сначала он позволил Мохамеду Салаху спокойно обыграть себя один в один и сравнять счёт на 29-й минуте. Затем после подачи углового он помешал одноклубнику нанести удар, после чего соперник убежал в опаснейшую контратаку. Только чудом «красные» не забили. Мяч попал в перекладину.

В прошлом сезоне Зинченко серьёзно подвёл Микеля Артету. Также во встрече с «красными» он допустил грубую ошибку в защите, что привело к потере очков и в конечном счёте стоило клубу чемпионства. Сразу несколько бывших легендарных футболистов — Оуэн Харгривз и Гари Невилл — недавно раскритиковали украинца.

В остальном у «Арсенала» всё отлично. В 18 встречах в чемпионате Англии он потерпел только два поражения и четыре раза сыграл вничью. За этот период времени подопечные Микеля Артеты пропустили 16 мячей, а забили — 36. Кроме того, они вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

«Вест Хэм», в свою очередь, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Арсенала» составляет 10 очков. Относительно минувшего сезона «молотобойцы» ощутимо прибавили. Они стали гораздо реже терять очки в матчах с аутсайдерами, середняками и нестабильными командами.

Подопечные Дэвида Мойеса вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе. В шести турах группового этапа они уступили только «Олимпиакосу» (1:2) на выезде. Во всех остальных матчах «Вест Хэм» выиграл. За этот период времени он пропустил только четыре мяча, а забил — 10.

Ещё «молотобойцы» добрались до 1/4 финала Кубка лиги, победив на предыдущей стадии как раз «Арсенал» (3:1). Однако дальше их не пустил «Ливерпуль» (1:5). «Молотобойцы» обыграли «канониров» на домашнем стадионе, а вот разгромное поражение потерпели на выезде.

Как и многие другие команды, в гостях «Вест Хэм» демонстрирует гораздо менее уверенную игру, нежели дома, и много пропускает. Только в четырёх из девяти туров в АПЛ на выезде он одержал победы. Также была одна ничья. За этот отрезок времени подопечные Мойеса забили только 14 мячей, а пропустили — 20.

Поставить на то, что «Арсенал» одержит победу в предстоящем матче и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Пять из семи последних очных встреч в АПЛ, проходивших на стадионе «Эмирейтс», закончились именно так. В двух других «канониры» выиграли всухую — 2:0 и 1:0.

Примечательно, что летом «молотобойцы» продали как раз в «Арсенал» своего лучшего игрока — Деклана Райса. Будет интересно понаблюдать за игрой опорного полузащитника в предстоящей встрече. Полагаем, «канониры» отомстят «Вест Хэму» за вылет из Кубка лиги, а заодно упрочат свои позиции в чемпионской гонке.

В девяти встречах в чемпионате Англии на домашнем стадионе подопечные Микеля Артеты не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего две. За этот отрезок времени «канониры» пропустили лишь восемь мячей, а забили — 22. Думается, поможет взять три очка им поддержка родных трибун и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года

То, что встреча состоится на «Эмирейтс», даёт большое преимущество «Арсеналу». На домашнем стадионе он одерживает результативные победы вне зависимости от того, кто в соперниках. «Вест Хэм» в этом сезоне смотрится на порядок предпочтительнее, чем в минувшем. Однако в гостях он часто проигрывает и много пропускает. Выводы напрашиваются сами собой.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.