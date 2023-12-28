«Кардифф» — «Лестер». Отсутствие Рэмси и Варди не повод выставлять «автобус»

29 декабря состоится матч 25-го тура Чемпионшипа «Кардифф» — «Лестер». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.62. Шансы «лазурных птиц» оценили в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кардифф» — «Лестер» 29 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Кардифф» — «Лестер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Чемпионшипа «Кардифф» — «Лестер» (29.12.2023)

Текущий сезон в Чемпионшипе уже перешагнул за экватор. На 29 декабря запланировано много матчей 25-го тура. В одном из них «Кардифф Сити» на стадионе «Кардифф Сити» будет принимать «Лестер Сити». начало игры запланировано на 22:45 мск.

«Лазурные птицы» занимают 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 34 очка. Правда, положение у команды в целом неплохое, ведь до шестой строчки, дающей шансы выйти в АПЛ через стыковые матчи, не хватает всего двух очков. Клуб выиграл 10 из 24 встреч, но потерпел столько же поражений.

Результаты «Кардиффа» сильно подпортились. Он победил только в 3 из 10 последних матчей. Подопечные Эрола Булута обыграли «Престон Норт Энд» (2:1), «Миллуолл» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:1). Уступили «лазурные птицы» в пяти встречах – с «Халл Сити» (0:3), «Бирмингемом» (0:1), «Саутгемптоном» (0:2), «Вест Бромвичем» (0:1) и «Норвичем» (2:3). В 5 из 10 игр команда вовсе не могла забить даже одного гола.

Летом состав «Кардиффа» пополнил 33-летний Аарон Рэмси, но он успел принять участие только в шести матчах, в которых забил три мяча. Затем валлиец получил серьёзную травму и выбыл на долгий срок.

«Лестер» является основным претендентом на победу в Чемпионшипе, ведь занимает первое место в турнирной таблице. «Синие» набрали 59 очков и опережают ближайшего преследователя на шесть очков. Всего в текущем сезоне «лисы» победили в 19 из 24 встреч, а проиграли только три матча.

Подопечные Энцо Марески показывают результативный футбол. Они забили уже 48 мячей, пропустив всего 17 голов – меньше всех в лиге. «Лестер» лучше остальных клубов выступает на выездах. Он одержал победы в 9 из 12 встреч в Чемпионшипе, уступив лишь в одной игре.

Беспроигрышная серия «лис» насчитывает уже восемь матчей. На этой дистанции они выиграли у «Уотфорда» (2:0), «Вест Бромвича» (2:1), «Плимута» (4:0), «Миллуолла» (3:2), «Бирмингема» (3:2) и «Ротерхэма» (3:0). Вничью «синие» завершили встречи с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1) и «Ипсвич Таун» (1:1). Отметим, что в каждой игре, закончившейся победой «Лестера», он забивал не меньше двух мячей.

36-летний Джейми Варди остаётся с командой и, вероятно, успеет вновь поиграть в АПЛ, если ничего не изменится. Правда, сейчас он травмирован и не сможет принять участие в ближайших встречах. Кирман Дьюсбери-Холл внезапно стал одним из основообразующих игроков в атаке. На его счету уже семь голов и девять результативных передач в Чемпионшипе. Стефи Мавидиди стал отличным партнёром для него, забив восемь мячей и сделав четыре ассиста.

Однако, учитывая тот факт, что «Кардифф» будет выступать на домашней арене, мы бы не торопились утверждать о победе «Лестера». Наверняка встреча получится непростой, но богатой на моменты. Нет сомнений, что опытная атака «лис» найдёт выход к воротам «лазурных птиц», но обязательно пропустит ответный мяч, как и в девяти последних встречах на выездах во всех турнирах. Наша ставка на обе забьют за 1.93.

Прогноз и ставки на матч «Кардифф» — «Лестер» 29 декабря 2023 года

«Кардифф» к каждой встрече подходит очень ответственно и пытается зацепиться за очки даже в играх с сильными соперниками. И пусть в обороне плохи дела у «лазурных птиц», но в атаке им есть что продемонстрировать. «Лестер» в гостях вынужден переходить к более атакующему футболу, потому что часто пропускает, но в большинстве случаев забивает больше соперников. Мы считаем, что, несмотря на разницу в положении в турнирной таблице, нас ждёт равный футбол с обилием моментов. Предлагаем ставку на обе забьют.

Ставка: обе забьют за 1.93.