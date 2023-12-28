«Бенфика» — «Фамаликан». Анхель Ди Мария держит форму

29 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» – «Фамаликан». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 1.25. Успех «Фамаликана» оценивается в 11.5. На ничью дают коэффициент 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Фамаликан» 29 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Бенфика» – «Фамаликан» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Фамаликан» (29.12.2023)

Игра 15-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» – «Фамаликан» начнётся 29 декабря на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Орлы» в минувшем матче Примейры обыграли на выезде «Брагу» (1:0). Подопечные Роджера Шмидта активно начали встречу и забили быстрый гол, который записал в актив Каспер Тенгстедт. Затем «Бенфика» продолжила давление на соперника.

После перерыва «Брага» сумела перехватить инициативу. «Орлам» пришлось больше заниматься обороной. Лидер команды Анхель Ди Мария полезно действовал при создании опасных моментов и организовывал контратаки, но результативными действиями отметиться не сумел.

Главный тренер «Бенфики» на послематчевой пресс-конференции отметил уверенную игру команды и чёткое выполнение плана. В обороне обошлись без ошибок, что особо отметил наставник.

«Бенфика» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 33 очка в 14 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «орлы» провели шесть матчей и одержали четыре победы при двух ничейных результатах.

В последних пяти встречах чемпионата Португалии подопечные Роджера Шмидта выступили средне. Они победили «Шавиш» (2:0), «Спортинг» (2:1) и «Брагу» (1:0), а игры с «Морейренсе» (0:0) и «Фаренсе» (1:1) завершили вничью. Отметим, что четыре из этих матчей заканчивались с тоталом меньше 2.5 мяча.

В линии нападения «Бенфики» стоит выделить Рафу Силву. 30-летний полузащитник забил в этом розыгрыше чемпионата Португалии четыре мяча и сделал столько же результативных передач.

«Фамаликан» в минувшем туре Примейры дома сыграл вничью с «Эшторилом» (1:1). Команды начали встречу активно. Подопечные Жоау Педру Соузы ошиблись в обороне и позволили сопернику открыть счёт. Довольно быстро они перехватили инициативу, восстановили паритет, однако одержать победу не удалось. Российский голкипер Иван Злобин провёл матч на скамейке запасных.

В последних пяти встречах чемпионата Португалии «Фамаликан» выступил слабо. Клуб победил только «Жил Висенте» (3:1), а завершил вничью матчи с «Визелой» (0:0), «Портимоненсе» (1:1) и «Эшторилом» (1:1). Уступила команда «Порту» (0:3).

«Фамаликан» занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 18 очков в 14 встречах. Клуб выиграл четыре матча в этом сезоне и шесть завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Жоау Педру Соузы провели семь игр, в которых одержали всего одну победу.

«Бенфика» ведёт борьбу за титул. В команде собраны сильные футболисты, у которых есть лидер — аргентинец Анхель Ди Мария. Подопечные Роджера Шмидта используют агрессивный прессинг, что мешает сопернику атаковать. Поскольку «орлы» отлично обороняются, рассмотрим ставку на победу «Бенфики» и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 3.54.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Фамаликан» 29 декабря 2023 года

«Бенфика» делает акцент на надёжной защите. Клуб пропустил в этом розыгрыше чемпионата Португалии всего 10 мячей. Только две из шести домашних встреч заканчивались с тоталом больше 2.5 мяча. Подопечные Роджера Шмидта умеют компактно обороняться и разрушать атаки соперника. В линии нападения «орлов» есть индивидуально сильные футболисты во главе с Анхелем Ди Марией, которые сумеют забить. В этом матче мы выберем ставку на победу «Бенфики» и тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Бенфики» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.54.