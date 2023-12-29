Экспресс на Серию А с коэффициентом 9.0: Хвича и Лукаку отпразднуют победы

Возвращается чемпионат Италии по футболу. Нас ждёт ещё несколько интересных матчей перед новогодними праздниками. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.00 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино»

Обе команды имеют схожие результаты в последних играх, однако предыдущие очные встречи показывают небольшое превосходство «Фиорентины» над «Торино». «Лилии» показывают стабильные результаты на своём поле, выигрывая большую часть последних домашних матчей. Кроме того, флорентийская команда обладает хорошей обороной, что позволяет ей часто завершать игры с нулём или с небольшим количеством пропущенных мячей. В то же время атакующий потенциал достаточно высок, что может создать серьёзные проблемы обороне «Торино».

С другой стороны, «быки» также показывают неплохие результаты и претендуют на борьбу за еврокубки. Однако туринская команда чаще играет вничью и проигрывает, особенно в гостевых матчах. Это говорит о том, что у неё есть проблемы с реализацией моментов, и в матчах с более сильными соперниками это может играть решающую роль.

Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что матч закончится победой «Фиорентины» за 2.20. Хозяева поля имеют преимущество, а также выглядят стабильнее в обороне.

Прогноз на матч «Наполи» — «Монца»

«Наполи» переживает не лучшие времена, потерпев поражение в последних двух играх, включая разгром от «Фрозиноне» со счётом 0:4. Однако общая статистика неаполитанцев по-прежнему неплоха, учитывая победу в играх с «Кальяри» и «Брагой». «Монца», в свою очередь, также испытывает трудности, проиграв две последние встречи с «Фиорентиной» и «Миланом», но сумев обыграть «Дженоа» ранее.

В очных встречах между этими командами каждый раз побеждала команда, выступавшая дома, что добавляет интриги к предстоящему матчу. Несмотря на недавние неудачи, «Наполи» обладает хорошим составом и потенциалом для восстановления уверенной игры, особенно на своём поле. «Монца», хотя и является достойным соперником, может испытывать проблемы с выступлением в гостях во встречах с более мощными клубами.

Учитывая последние результаты, текущую форму и мотивацию обеих команд вернуться на победный путь, можно предположить, что грядущий матч всё-таки выиграют неаполитанцы. Ожидается, что хозяева используют своё домашнее преимущество и качество состава для возвращения к победам. При этом голов будет много, так как «Монца» неоднократно демонстрировала способность взламывать оборону соперников даже в сложных матчах. На победу «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча дают 2.45.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Интер»

«Дженоа» показывает нестабильные результаты в последних матчах, однако успел удивить, сыграв вничью с «Ювентусом» и одержав победу над «Сассуоло». В то же время «Интер» продемонстрировал свою силу, победив в трёх из последних пяти матчей и забив четыре гола в ворота «Удинезе». Несмотря на недавнее неожиданное поражение в матче Кубка Италии с «Болоньей», миланцы являются фаворитами предстоящей встречи.

Посмотрев историю очных встреч команд, можно отметить, что «змеи» доминировали в семи из последних восьми матчей, выиграв большинство из них с комфортным преимуществом. «Дженоа» же редко удаётся оказать серьёзное сопротивление миланцам, что делает для «грифонов» задачу в предстоящем матче ещё более сложной.

Исходя из текущей формы команд и учитывая их мотивацию, можно предположить, что «Интер» будет контролировать игру и создавать больше моментов у ворот соперника. «Дженоа», возможно, попытается сыграть от обороны, рассчитывая на контратаки и стандартные положения. Однако класс и мастерство игроков «нерадзурри» должны позволить им преодолеть оборонительный редут генуэзцев. Учитывая все факторы, наш прогноз на этот матч — победа «Интера» за 1.67.

Экспресс на матчи 29 декабря

Ставка 1: победа «Фиорентины» в матче с «Торино» за 2.20.

Ставка 2: победа «Наполи» в матче с «Монцей» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Ставка 3: победа «Интера» в игре с «Дженоа» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.20 Х 2.45 Х 1.67 = 9.00.