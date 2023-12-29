«Витязь» — «Спартак». Голдобин заставит Рябыкина просить усиление

30 декабря состоится матч КХЛ «Витязь» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.72. Шансы «богатырей» оценили в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Витязь» — «Спартак» 30 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Витязь» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.40.

Анализ и прогноз на матч «Витязь» — «Спартак» (30.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Скорое наступление новогодних праздников не влияет на календарь регулярного сезона КХЛ. 30 декабря в одном из матчей «Витязь» будет принимать «Спартак» на «Арена-Балашиха». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

«Богатыри» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 34 очка. Команда отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков. Если отладить проблемные игровые механизмы, то можно всерьёз побороться за восьмую строчку. Однако у «Витязя» слабая оборона, ведь клуб пропустил 153 шайбы в 44 встречах.

Руководство и болельщики на время подумали, что Рябыкин смог встряхнуть команду и вернул ей уверенность. Жаль, что этот период был таким коротким, потому что в последних 10 встречах команда выиграла только у «Барыса» (5:2) и минского «Динамо» (6:4). Уступил «Витязь» «Ак Барсу» (2:3), «Авангарду» (1:4), СКА (2:3 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:5), ЦСКА (1:4), минскому «Динамо» (1:4), «Локомотиву» (2:5) и «Автомобилисту» (2:3 Б).

Последнее поражение от екатеринбуржцев — наиболее обидное, ведь команда вела 2:1, но пропустила за 31 секунду до финальной сирены. До этого с минчанами «богатыри» вели с преимуществом в две шайбы, однако затем пропустили четыре гола и утратили шансы на победу.

В интервью Дмитрий Рябыкин высказался о предстоящей встрече с красно-белыми. На вопрос, как сдержать Илью Ковальчука, конкретного ответа так и не последовало. Наставник «Витязя» только похвалил соперника за то, что тот пригласил опытного ветерана в свой состав. Видимо, тренер понимает, насколько тяжёлой будет игра для него и его подопечных.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков и опережая ближайшего преследователя на три очка. В текущем сезоне подопечные Жамнова выиграли 30 из 46 встреч, причём 27 побед были одержаны в основное время.

«Гладиаторы» являются самой результативной командой в КХЛ, ведь уже забросили 168 шайб. Но в обороне не всё так гладко. «Спартак» пропустил 124 гола. Достичь такого прогресса Жамнову удалось в основном за счёт очень результативной тройки – Голдобин — Морозов — Порядин. Правда, Иван травмирован, но тренер постарался сделать всё возможное, чтобы это не отразилось на результатах. Пока получается.

Николай, в свою очередь, возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ, записав на свой счёт 59 очков по системе «гол+пас». Павел же входит в топ-6 самых результативных хоккеистов этого сезона. Недавно к «Спартаку» присоединился Илья Ковальчук. Он провёл два матча, в которых забросил две шайбы. Однако на игру с «Динамо» Минском ветеран не полетел, потому что получил микротравму.

Красно-белые проиграли только «Торпедо» (1:2 Б) в последних семи встречах. Победили они московское «Динамо» (8:7 ОТ), «Сочи» (4:3), «Торпедо» (5:2), минское «Динамо» (4:2 и 4:1), «Куньлунь» (5:2). Пять из семи этих матчей завершились с тоталом больше 5.5 шайбы. Однако совсем другая статистика в выездных играх подопечных Жамнова.

Они потерпели поражения в 7 из 10 последних гостевых встреч. Неужели у «Витязя» будет реальная возможность отнять очки у лидера конференции? Думается, вряд ли. «Богатыри» крайне нестабильны, они не выдерживают темп матчей и теряют концентрацию в концовке. Вылечить такое будет сложно. Мы рекомендуем ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5) за 2.07.

Прогноз и ставки на матч «Витязь» — «Спартак» 30 декабря 2023 года

«Витязь» хоть и старается, прилагает усилия в каждой игре, но теряет концентрацию и допускает много ошибок в концовке. Рябыкину только предстоит решить эту проблему, а пока его подопечные проигрывают. «Спартак» выглядит более собранным, а его агрессивная атака способна поставить в тупик любую команду. Мы считаем, что объективно красно-белые гораздо сильнее. Они смогут выиграть с комфортным счётом.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.07.