«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Хорошо, что есть Альварес и Силва

30 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Начало – в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.07. Успех «клинков» оценён в 29.0. Ставки на ничью принимаются за 11.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 30 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен за 2.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.49.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» (30.12.2023)

Игра 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» начнётся 30 декабря на стадионе «Этихад». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

«Горожане» в минувшем матче Премьер-лиги победили на выезде «Эвертон» (3:1). В первом тайме они оказались под давлением и позволили сопернику открыть счёт. Перехватить инициативу «Ман Сити» удалось после перерыва. Фил Фоден, Хулиан Альварес и Бернарду Силва забили по голу, которых хватило для победы.

Силва к тому же сделал один ассист и повторил достижение Роналду по результативным передачам в чемпионате Англии среди португальских игроков. У каждого по 37 ассистов. Бернарду в текущем сезоне вполне способен обогнать находящегося на первом месте Нани. На счету другого бывшего футболиста «МЮ» 43 передачи.

На послематчевой пресс-конференции тренер «горожан» рассказал, что ему очень понравилась игра команды в первом тайме, но подвела реализация. Хосеп Гвардиола перенёс акцент на фланги, и это помогло найти слабые места в защите соперника.

«Ман Сити» находится на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Клуб выиграл 11 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «горожане» провели восемь игр, в которых одержали пять побед. На своём поле они забили 22 гола.

В последних пяти встречах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы выступили нестабильно. Они победили «Лутон» (2:1) и «Эвертон» (3:1), завершили вничью матчи с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Кристал Пэлас» (2:2) и уступили «Астон Вилле» (0:1).

«Шеффилд Юнайтед» в минувшем туре АПЛ дома проиграл «Лутону» (2:3). «Клинки» наверняка расстроены поражением, поскольку в середине второго тайма вели со счётом 2:1. Затем на подопечных Криса Уайлдера нашло затмение. За четыре минуты они забили в свои ворота два мяча.

«Шеффилд Юнайтед» плохо выступил в последних пяти встречах в АПЛ. Клуб победил только «Брентфорд» (1:0), завершил вничью матч с «Астон Виллой» (1:1), а уступил «Ливерпулю» (0:2), «Челси» (0:2) и «Лутону» (2:3). Защитники не могут взаимодействовать на должном уровне, что привело к 47 пропущенным голам в текущем сезоне первенства.

«Клинки» занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять очков в 19 встречах. Клуб выиграл два матча и три завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Криса Уайлдера провели девять встреч, не одержав ни одной победы и пропустив 23 гола.

«Горожане» находятся в отличном игровом тонусе и даже отсутствие травмированного Эрлинга Холанда не помешает выиграть у аутсайдера. Атака у подопечных Гвардиолы в полном порядке, а защита «клинков» вряд ли проведёт матч без ошибок. Рассмотрим ставку на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 30 декабря 2023 года

Команда Гвардиолы выиграла клубный чемпионат мира. Пора сосредоточиться на матчах в АПЛ. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на пять очков, но имеют один матч в запасе. Их игра в атаке вновь стала непредсказуемой для соперника. Не может вывести из кризиса «Шеффилд Юнайтед» недавно назначенный на пост тренера Крис Уайлдер. Ошибки в защите остались главной проблемой клуба. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Ман Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 1.89.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 1.89.