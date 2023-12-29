«Айлендерс» — «Вашингтон». Русская тройка Овечкина убедит тренера

30 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Айлендерс» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (30.12.2023)

30 декабря состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» местный «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Айлендерс» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Однако отрыв от идущих следом «Торонто» и «Филадельфии» составляет всего одно очко, причём у этих клубов имеются матчи в запасе. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем они потеснят «островитян».

У команды из Нью-Йорка наблюдается спад. В последних семи матчах в регулярном чемпионате НХЛ она победила только «Анахайм» (4:3), «Эдмонтон» (3:1) и «Каролину» (5:4). Уступили подопечные Лэйна Ламберта «Бостону» (4:5 Б), «Монреалю» (3:5), как раз «Вашингтону» (2:3 ОТ) и «Питтсбургу» (0:7).

Последняя встреча наиболее интересна. Илья Сорокин в матче с «Питтсбургом» повторил собственный антирекорд в НХЛ, пропустив шесть шайб. Вратарь совершил 19 сейвов и был заменён на Семёна Варламова после второго периода. В этом сезоне он не может похвастаться надёжностью.

Несмотря на старания Сорокина и Варламова, в 34 встречах «островитяне» пропустили 115 шайб, что является худшим показателем среди топ-8 команд Восточной конференции. Благо у «Айлендерс» порядок с результативностью. За этот же отрезок времени они забросили 104 шайбы.

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от идущей на шестом месте «Филадельфии» составляет одно очко. При этом у подопечных Спенсера Карбери имеется приятный бонус в виде матча в запасе.

Тем не менее далеко не факт, что по итогам сезона «столичные» попадут в плей-офф. Они очень нестабильны в плане как игры, так и результатов. В последних семи матчах, помимо «Айлендерс», «Кэпс» победили только «Каролину» (2:1 Б) и «Коламбус» (3:2 ОТ). Уступили они «Филадельфии» (3:4 Б), «Нэшвиллу» (1:3), «Тампа-Бэй» (1:2 Б) и «Рейнджерс» (1:5).

У «столичных» наблюдаются очень большие проблемы с результативностью. В 32 играх они забросили только 78 шайб — меньше лишь у замыкающего сводную таблицу НХЛ «Сан-Хосе». В последнем матче с «Рейнджерс» Карбери пошёл на эксперимент и выпустил тройку россиян в нападении, в которую вошли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и недавно вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко.

Однако все старания и опыты Карбери пока что безрезультатны. Набирать очки у его подопечных получается только за счёт прагматичной игры в обороне. Овечкин бьёт антирекорды. В последних 17 встречах он забросил только одну шайбу, а также отдал семь результативных передач.

На недавней пресс-конференции Карбери заявил о том, что будет отчаянно продолжать искать способы улучшить игру команды в нападении. Хочется верить, что в ближайшем будущем ему удастся найти решение и Овечкин приблизится к тому, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, ему нужно забросить ещё 66 шайб.

Поставить на то, что в предстоящей встрече сыграет ставка на ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. После крупного поражения в матче с «Питтсбургом» «Айлендерс» наверняка приложат все силы для того, чтобы извиниться и исправиться перед родными болельщиками.

Думаем, в этот раз «островитяне» не уйдут со льда без заброшенных шайб. В 11 из 14 последних их матчей сыграл «верх» по голам. Учитывая и то, что «столичные» настроены на улучшение результативности, в большое количество заброшенных шайб верится без особого труда.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря 2023 года

«Айлендерс» очень много пропускают как на дистанции, так и в последнее время. Не справляются со своими обязанностями ни защитники, ни голкиперы. В то же время у «островитян» полный порядок с результативностью. У «Вашингтона» всё наоборот, но в планах у Карбери отладить игру команды в атаке. Полагаем, первые шаги по исправлению будут сделаны тренером уже в грядущем матче.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.