Экспресс на футбол с коэффициентом 12.4: Арсен Захарян получит ещё один шанс

«Реал Сосьедад» включил в заявку на игру россиянина, а «Вест Хэм» будет поддерживать хорошую форму в матче с «Брайтоном».

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Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.4 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес»

По статистике последних игр бело-голубых можно заметить упор на оборону, так как все они завершились без пропущенных мячей, в том числе и с сильными соперниками. В то же время у «Алавеса» наблюдается слабость в атаке, что подтверждается пятью недавними играми, в которых «Реал Сосьедад» забил всего один гол, а пропустил — пять.

С учётом того, что в последних личных встречах «Реал Сосьедад» чаще оказывался сильнее, включая последнюю игру, которая завершилась минимальной победой клуба, можно предположить, что он и в этот раз будет доминировать на поле.

Учитывая текущую форму команд, их предыдущие встречи и фактор домашнего поля для «Реала Сосьедад», прогнозируется его победа. «Алавес», скорее всего, продолжит испытывать проблемы в атаке и вряд ли сможет что-то предложить сильной обороне хозяев. Вероятно, эта победа будет сухой, основываясь на способности забивать и сохранять свои ворота на замке в последних встречах бело-голубых. Ставки на то, что хозяева выиграют всухую, принимают за 2.25.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брайтон»

«Вест Хэм» на своём стадионе выглядит уверенно, одержав победы в трёх последних домашних матчах, включая хорошие результаты во встречах с «Фрайбургом» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее поражение в игре с «Ливерпулем», пусть и на выезде, говорит о возможных проблемах в обороне клуба.

С другой стороны, «Брайтон» показывает великолепные результаты по собственным меркам, но в гостевых матчах не всегда стабильные. Отдельно стоит отметить недавнюю победу в матче с «Тоттенхэмом» со счётом 4:2 дома. Эта команда явно способна на сюрпризы и умеет использовать свои шансы перед воротами соперника. Ничья с «Кристал Пэлас» и победа над «Марселем» также подтверждают, что «Брайтон» находится в хорошей форме.

Учитывая историю личных встреч, стоит отметить, что последний раз команды играли между собой в августе 2023 года, и тогда «Вест Хэм» одержал победу со счётом 3:1. Тем не менее в марте этого же года «Брайтон» разгромил «молотобойцев» — 4:0. Это говорит о том, что исход матча может быть непредсказуемым в этот раз.

С одной стороны, «Вест Хэм» может воспользоваться поддержкой домашних трибун и уверенностью после последних побед. С другой стороны, «Брайтон» демонстрирует неплохую игру в атаке и может поставить под угрозу оборону хозяев.

Прогнозируется равная и напряжённая борьба с обилием моментов у обеих ворот. Если иметь в виду текущую форму команд и их желание закрепиться в верхней части турнирной таблицы, матч обещает быть интересным. «Вест Хэм» сможет использовать преимущество домашнего стадиона и одержит победу за коэффициент 2.45.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Вильярреал»

«Валенсия» в последних пяти матчах одержала две победы и потерпела два поражения, в то время как «Вильярреал» показал ровно такие же итоги на том же отрезке. На стороне «летучих мышей» также играет фактор домашнего стадиона, который не раз становился решающим в играх подобного уровня. В последних очных встречах преимущество чаще было на стороне «Валенсии», но и «жёлтая субмарина» показывала, что способна увозить очки со стадиона соперника.

Учитывая текущую форму команд, а также значимость матча в контексте турнирной таблицы чемпионата Испании, можно предположить, что игра получится затяжной и с обилием тактических манёвров. Не исключено, что решающими факторами станут реализация стандартных положений и индивидуальное мастерство лидеров.

Однако, с учётом недавней уверенной игры «Валенсии» на своём поле (как в ничейном матче с «Барселоной», например) и поддержки болельщиков, наш прогноз — победа «Валенсии» за 2.25. Ожидается, что «Вильярреал», несмотря на свою хорошую подготовку, может уступить в борьбе за три очка. Важным моментом станет умение хозяев контролировать ход матча и использовать свои шансы перед воротами соперника.

Экспресс на матчи 2 января

Ставка 1: победа «Реала Сосьедад» всухую в игре с «Алавесом» за 2.25.

Ставка 2: победа «Вест Хэма» в матче с «Брайтоном» за 2.45.

Ставка 3: победа «Валенсии» в игре с «Вильярреалом» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.25 Х 2.45 Х 2.25 = 12.4.