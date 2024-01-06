«Салернитана» — «Ювентус». Аллегри замахнулся на скудетто

7 января состоится матч 19-го тура Серии А «Салернитана» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.40. Шансы «морских коньков» оценили в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус» 7 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Салернитана» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют «морские коньки», сыграет коэффициент 1.97. Гол туринцев доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус» (07.01.2024)

В воскресенье вечером «Салернитана» принимает «Ювентус» на стадионе «Ареки» в потенциально важной для обеих команд игре.

«Морские коньки» находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав всего 12 очков в 18 матчах.

Несмотря на расположение на дне в турнирной таблице, команда Филиппо Индзаги находится всего в двух очках от безопасного 17-го места.

«Салернитана», безусловно, повысила свои шансы на выживание в последнее время, набрав четыре очка в двух последних встречах в Серии А.

Победа со счётом 1:0 в игре с «Вероной» в минувшей игре в первенстве завершила четырёхматчевую безвыигрышную серию клуба.

В последние месяцы «морским конькам» не удаётся победить на своём поле: за девять матчей в Серии А дома они одержали всего одну победу.

В этом сезоне «Ювентус» демонстрирует отличную форму, оказавшись в самом эпицентре борьбы за скудетто.

Команда Аллегри занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на два очка от лидирующего «Интера».

В последнее время туринцы находятся в отличной форме, ведь они не проигрывают 13 встреч первенства, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

При этом последние матчи команды были относительно малорезультативными: в 10 из 13 было забито менее 2.5 мяча.

В последнее время «Ювентус» демонстрирует неплохую игру в гостевых встречах в Серии А: шесть матчей на выезде он не проигрывает, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Мы прогнозируем, что «Ювентус» одержит победу с форой (-1.5) за 2.20. Тем самым он повысит свои шансы на продолжение борьбы за скудетто.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.20.