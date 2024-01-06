«Ман Сити» — «Хаддерсфилд». Холанд и Де Брёйне возвращаются!

Сама по себе эта новость должна придать уверенности всей команде.

7 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.02. Успех «терьеров» оценён в 52.0. Ставки на ничью в основное время принимаются за 21.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» 7 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.45. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.35. Если не забьют — коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.42.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» (07.01.2024)

Позади 20 туров АПЛ, а также игры 1/4 финала Кубка лиги. 7 января состоятся восемь встреч 1/32 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. В одной из них на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» примет «Хаддерсфилд». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Как и ожидалось, победа в клубном чемпионате мира помогла «горожанам» прийти в себя. В последних двух турах в чемпионате Англии они уверенно победили «Эвертон» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Таким образом, «горожане» поднялись на третье место в турнирной таблице первенства.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. У них есть хорошие шансы вернуться в чемпионскую гонку. Дело в том, что многие другие команды, в частности мерсисайдцы, вскоре на некоторое время лишатся ведущих футболистов. Они отправятся в расположение сборных на Кубок Африки и Азии.

Состав «горожан» не только не опустеет, но и пополнится. Сообщается, что Эрлинг Холанд восстановился от травмы и уже приступил к тренировкам с командой. В этом сезоне он принял участие в 22 встречах во всех официальных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Холанд установил рекорд по скорости достижения отметки в 40 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему потребовалось всего 35 матчей. Немаловажно, что «Манчестер Сити» прекрасно справлялся в отсутствие 23-летнего норвежца. С ним должно стать ещё лучше.

Ещё недавно восстановился после тяжёлой травмы и попал в заявку впервые за четыре с половиной месяца ведущий полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. Гвардиола не стал спешить и выпускать бельгийца в матче с «Шеффилд Юнайтед», но в предстоящей встрече футболист вполне может выйти на поле. Для набора формы игра подходящая.

У «Хаддерсфилда» гораздо меньше позитивных новостей, чем у «Манчестер Сити». Он занимает 21-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Шеффилд Уэнсдей» составляет три очка. Из Кубка лиги клуб вылетел, уступив в игре первого же раунда с «Мидлсбро» (2:3).

В 26 встречах в Чемпионшипе «терьеры» одержали только пять побед и 10 раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 26 мячей, а пропустили 44 — больше только у «Блэкберн Роверс», «Плимута» и идущего на последнем месте «Ротерхэма».

Смена наставника ничем не помогла команде. В последних шести турах Чемпионшипа под руководством Даррена Мура она победила только «Блэкберн» (3:0), а также сыграла вничью с «Миллуоллом» (1:1). Уступил клуб «Престону» (1:3), «Норвичу» (0:2), «Мидлсбро» (1:2) и «Лестеру» (1:4).

Недавно Мур получил в подспорье перспективного вингера «Челси» Алекса Матоса. 18-летний игрок будет выступать за «терьеров» до конца сезона на правах аренды. Возможно, пополнение в составе благоприятно отразится на «Хаддерсфилде». Однако мгновенного эффекта ждать не стоит. Молодому футболисту наверняка потребуется некоторое время на адаптацию.

Поставить на ИТ1Б 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. В 19 встречах в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы забили 45 мячей — больше всех. В грядущей встрече испанский специалист наверняка выделит много игрового времени молодёжи, но на результате это отразиться не должно.

Не так давно, после победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:2), Гвардиола заявлял, что у «Манчестер Сити» есть повод гордиться академией. За долгие годы во главе «горожан» наставник воспитал множество талантливых футболистов. У команды образовалась шикарная глубина состава.

Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» 7 января 2024 года

«Манчестер Сити» — явный фаворит в матче. С огромной долей вероятности он с крупным счётом победит «Хаддерсфилд». Если во встречах с командами из Чемпионшипа «терьеры» регулярно проигрывают разгромно, то в предстоящей игре им тем более вряд ли удастся избежать поражения и большого количества пропущенных мячей.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 3.5 мяча за 1.77.