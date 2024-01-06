«Динамо» М — «Спартак». Хватит фантастики в столичном дерби

На этот раз вряд ли зрители увидят 15 голов, но на шесть шайб Голдобин, Ковальчук и Гусев должны наигрывать.

7 января состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.50. Шансы бело-голубых оценили тоже в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Спартак» 7 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва — «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.70.

Анализ и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» (07.01.2024)

7 января порадует болельщиков регулярного сезона КХЛ очень интересным событием. В московском дерби «Динамо» будет играть со «Спартаком» на «ВТБ Арене». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Бело-голубые на какое-то время выбыли из прямой борьбы за первое место в таблице Западной конференции. Теперь красно-белые делят первую строчку с «Локомотивом». Однако подопечные Алексея Кудашова очень близки и не собираются оставаться в тени.

Даже недавнюю четырёхматчевую победную серию не назвать удачной для «Динамо». Оно выиграло в основное время только у нестабильного ЦСКА со счётом 4:1, а «Северсталь» (2:1 Б), «Трактор» (4:3 Б) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ) подопечные Кудашова победили только за пределами 60 минут, потратив немало сил.

Затем последовала чёрная полоса. Бело-голубые потерпели три поражения подряд. Они уступили СКА со счётом 2:3, «Ладе» с разгромом – 0:4 и «Локомотиву» — 0:2 в очень важной встрече. Примечательно, что, несмотря на отличную атаку, на этом отрезке «Динамо» забросило всего лишь две шайбы. Реабилитироваться клубу удалось в минувшей игре с «Куньлунем», победив крупно «драконов» со счётом 7:1. Этот результат должен дать положительный импульс всей атаке.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 66 очков. Ровно столько же у «Локомотива», но у красно-белых хуже дополнительные показатели. В текущем сезоне «гладиаторы» выиграли 30 из 48 матчей, а также по праву считаются самой результативной командой в КХЛ, забросив 173 шайбы. Правда, в защите не всё так гладко, ведь клуб пропустил 132 гола.

В невероятной форме находится Николай Голдобин, который возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ. На его счету 60 очков по системе «гол+пас». Нападающий играет в одном звене с Порядиным, который забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач. Илья Ковальчук пока провёл только три матча за «Спартак» в этом сезоне, записав на свой счёт два гола и два ассиста.

«Спартак» проиграл две последние встречи. Он уступил «Витязю» (4:5 ОТ) и в московском дерби ЦСКА (1:3).

Многие запомнили надолго последнюю очную встречу московских клубов. «Спартак» выиграл у «Динамо» в овертайме со счётом 8:7. Это было что-то невероятное! Подарит ли нам этот матч такие же ощущения? Вряд ли будет забито 14 голов, но как минимум на шесть можно рассчитывать. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Москва — «Спартак» 7 января 2024 года

Обе команды находятся примерно на одинаковом уровне. Правда, бело-голубые почувствовали проблемы с реализацией моментов, мало забивая в последних матчах. Возможно, по старой памяти подопечных Кудашова прорвёт во встрече со «Спартаком». К тому же они потрясающе проявили себя в атаке в игре с «Куньлунем». Красно-белые проиграли последние две встречи, но, чтобы не потеряться в борьбе за лидерство с «Локомотивом», вынуждены пойти вперёд. 15 голов не ждём, но шесть на двоих команды должны организовать.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.