«Рома» — «Аталанта». Миранчук уже больше, чем игрок ротации

Жаль, что Гасперини этого не понимает. Отсюда все проблемы бергамасков!

7 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.47. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» (07.01.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Италии, а также 18 туров Серии А. 7 января состоится встреча, которая закроет программу 19-го тура первенства. На стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр — Джанлука Аурельяно.

В последних 12 турах в чемпионате Италии «Рома» уступила только лидирующему «Интеру» (0:1), «Болонье» (0:2) и «Ювентусу» (0:1). Вничью она сыграла с «Лацио» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). За этот период времени «джаллоросси» пропустили только девять мячей, а забили — 17.

Неудачным результатам есть вполне логичное объяснение. Во-первых, в соперниках у подопечных Жозе Моуринью были лидеры и пребывающие на подъёме команды. Во-вторых, в четырёх из пяти встреч потеряли очки они на выезде. Дома римляне не сумели обыграть только «Фиорентину» из-за удалений. Доигрывали матч они вдевятером.

В остальном у «Ромы» всё отлично. Приносит колоссальную пользу Ромелу Лукаку, взятый в аренду до конца сезона у «Челси». В 22 встречах во всех официальных турнирах в составе «волков» лучший бомбардир сборной Бельгии забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Также медленный, но верный прогресс проглядывается в выступлениях бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. В матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе» он помог команде одержать волевую победу со счётом 2:1. Иранец отметился результативной передачей, которую превратил в гол Лукаку. В недавнем интервью он заявил, что готов пойти на всё за клуб.

«Аталанта» в последних восьми встречах в чемпионате Италии обыграла только «Милан» (3:2), «Салернитану» (4:1) и «Лечче» (1:0). Все три победы она одержала на домашней арене. Также бергамаски сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). Уступили они «Интеру» (1:2), «Наполи» (1:2), «Торино» (0:3) и «Болонье» (0:1).

Не в последнюю очередь плохие результаты связаны с тем, что «Аталанта» была сконцентрирована на выходе в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, «Рома» тоже вышла из группы с первого места, и при этом ей удалось добыть гораздо более хорошие результаты в последних восьми турах первенства.

Основные претензии к Джан Пьеро Гасперини поступают из-за недоверия к Алексею Миранчуку. В последних четырёх играх в Серии А наставник выпустил полузащитника на поле в самой концовке. Несмотря на очень маленькое количество времени, футболист успел забить гол и отдать результативную передачу.

В менее важных матчах — с «Ракувом» (4:0) в Лиге Европы и «Сассуоло» (3:1) — Алексей получил на порядок больше времени. Россиянин воспользовался предоставленными возможностями отменно. Он записал на свой счёт один забитый мяч, две результативные передачи, а также принял непосредственное участие в ещё нескольких голах.

Во встрече с «Сассуоло» Миранчук мог оформить дубль, но после его удара пяткой мяч угодил в перекладину. Жаль, гол был бы шедевральным. Также в матче с чёрно-зелёными великолепно выступил Шарль Де Кетеларе, доверие к которому у Гасперини в последнее время также снизилось. Он забил два гола и отдал одну голевую передачу.

В послематчевом интервью Гасперини похвалил россиянина и бельгийца. Однако вопрос — выпустит ли он их в предстоящей игре, остаётся открытым. Встреча очень важна с турнирной точки зрения. «Аталанта» идёт на шестом месте, а «Рома» — на седьмом, но отставание составляет всего одно очко. Поставить на победу «волков» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47.

Очень важно, что игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В девяти матчах в Серии А дома «джаллоросси» потерпели только одно поражение и два раза сыграли вничью. Причём в двух из трёх случаев потеряли очки подопечные Жозе Моуринью в самом начале сезона. За этот период времени они пропустили только семь мячей, а забили 21.

Бергамаски в девяти матчах в чемпионате Италии в гостях одержали только три победы и один раз сыграли вничью. Бо́льшую часть очков они набрали во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. За этот отрезок времени «богиня» забила только 12 голов, а пропустила 13.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года

Обе команды преуспевают в различных турнирах и демонстрируют качественный футбол. Однако на последнем отрезке сезона «Рома» смотрится на порядок предпочтительнее, чем потерявшая много очков «Аталанта». На домашнем стадионе у «джаллоросси» есть отличные шансы победить испытывающих проблемы с выездами бергамасков.

Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 2.47.