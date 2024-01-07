Артур Бетербиев — Каллум Смит. Говорить о бое с Биволом — неуважение к британцу?

Открывать бои в 2024 году будет грандиозное событие. Артур Бетербиев подерётся с Каллумом Смитом в ночь с 13 на 14 января. Россиянину предстоит защитить свои титулы WBO, WBC и IBF. В случае победы он почти наверняка встретится на ринге с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок Артура и Каллума пройдёт в Канаде на арене «Видеотрон-центр».

Бой Артура и Каллума должен был состояться намного раньше. Его планировали провести в конце лета, а именно 19 августа. Однако россиянин по состоянию здоровья отказался от поединка, и его были вынуждены перенести.

Дата и время боя Артур Бетербиев — Каллум Смит

Поединок между Бетербиевым и Смитом пройдёт в ночь с 13 на 14 января. Его начало — не ранее 6:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит 14 января 2023 года

Эксперты считают фаворитом россиянина с канадским паспортом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы британца оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 20.0.

Аналитики уверены, что бой закончится досрочно. Поставить на тотал больше 9.5 раунда можно за 2.00, а тотал меньше 9.5 раунда идёт за 1.76. Если Артур одержит досрочную победу, сыграет коэффициент 1.44. Шансы Каллума выиграть до судейского решения оценили в 8.00.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Информации об официальной трансляции поединка Бетербиев – Смит на территории России нет.

Просто ещё одна защита титулов Бетербиевым?

Бетербиев является непобеждённым боксёром в профессиональной карьере. На его счету 19 побед и три чемпионских титула: WBO, WBC и IBF. Для полноценной коллекции не хватает всего лишь одного пояса – WBA, принадлежащего Дмитрию Биволу. БТР остаётся единственным действующим чемпионом, который все схватки в своей карьере завершал нокаутами.

Иногда от жёстких нокаутирующих ударов Бетербиева соперников приходится спасать рефери. Он обладает невероятной силой, а также большим арсеналом ударов, которые умело комбинирует. Достаточно вспомнить его объединительный поединок за титулы WBC и IBF с Александром Гвоздиком, в котором после трёх нокдаунов в 10-м раунде судье пришлось останавливать бой, спасая украинца от травмы. Свой третий чемпионский пояс WBO БТР выиграл у Джо Смита-младшего. Это было очередное избиение соперника, которое было решено остановить уже во втором раунде.

В минувшем поединке Бетербиев победил Энтони Ярда в восьмом раунде техническим нокаутом. Местами британец даже оказался лучше россиянина, стараясь отрабатывать первым номером. Именно это было его ошибкой, и Энтони вымотался на дистанции. Артур отправил его в нокдаун, а затем, когда Ярд встал, добавил ещё несколько своих мощных ударов, вновь заставив соперника упасть. Реакция угла была предельно понятной, и рефери остановил бой.

Очевидно, что коэффициент на победу Бетербиева в 1.25 выглядит вполне оправданным. Если он выиграет в очередной раз нокаутом, то сыграет коэффициент 1.44. Победа россиянина по очкам оценена в 5.50.

Говорить о бое Бетербиева и Бивола — неуважительно!

Каллум Смит негодует, что Артур, журналисты и эксперты уже говорят и ждут поединка Бетербиева с Биволом. Он считает, что это неуважительное отношение к нему и его спортивным достижениям. Но способен ли британец на самом деле создать проблемы чемпиону мира? Коэффициент на его победу составляет 4.30, а шансы выиграть нокаутом оценены в 8.00. Если Каллум выиграет по решению судей, сыграет коэффициент 9.00.

Больше года простаивал Каллум, не имея практики в официальных поединках. Последний раз он дрался с Матьё Бодерликом 20 августа 2022 года, выиграв нокаутом в четвёртом раунде. Эта победа сделала его официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Всего в официальной карьере у Смита 29 побед и одно поражение, которое он потерпел в поединке с Саулем Альваресом, но судейским решением.

С мексиканцем был титульный бой, после которого Каллум утратил титул чемпиона по версии WBA. Он перебрался в полутяжёлую весовую категорию, в которой имеет пока только две победы. Конечно, Смит является очень опытным боксёром, но как скажется на нём такой долгий простой и вообще, может ли он конкурировать на одном уровне с такими бойцами, как Бетербиев, в полутяжёлом весе?

Каллум Смит будет выживать!

Ещё никому не удавалось продержаться до судейского решения в поединках с Артуром Бетербиевым. Шансы на то, что этим боксёром станет Смит, призрачны. БТР получает регулярную практику в официальных поединках, пока британец долгое время выжидает своего шанса вновь подняться на ринг. Плюс Каллум ещё не выдерживал настолько разрушительных и длительных атак от своих соперников.

Артур будет разбивать соперника, наверняка не раз оформит нокдаун, пока Каллуму это не надоест, а его угол не вмешается в избиение. Говорить о каком-то прогрессе Смита после поражения Саулю Альваресу не стоит, всё это лишь догадки. Да, ему удалось после этого выиграть три боя, но подобного уровня соперников у британца не было. Наиболее оправданной выглядит ставка на то, что Бетербиев выиграет бой в промежуток с седьмого по 12-й раунды с коэффициентом 2.10.