«Ливерпуль» — «Фулхэм». Клопп обходится без Салаха

Однако немецкий специалист не опускает руки и продолжает преуспевать во всех турнирах.

10 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.37. Успех лондонцев оценён в 8.00. Ставки на ничью в основное время принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм» 10 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм» (10.01.2024)

Позади матчи 20-го тура АПЛ, а также встречи 1/32 финала Кубка Англии. 10 января состоится встреча, которая завершит программу 1/4 финала Кубка лиги. На стадионе «Энфилд» померяются силами местный «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Ливерпуль» продолжает преуспевать во всех турнирах. Он возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Отрыв от идущей следом «Астон Виллы» составляет три очка. В последних 13 турах первенства клуб не потерпел ни одного поражения. Ничьих при этом всего пять.

Недавно подопечные Юргена Клоппа вышли в 1/16 финала Кубка Англии. На предыдущей стадии они победили лондонский «Арсенал» (2:0). Встреча интересна тем, что она стала для команды первой после отъезда Эндо Ватару на Кубок Азии и Мохамеда Салаха на Кубок Африки. Наиболее ощутима потеря последнего.

В этом сезоне египтянин принял участие в 27 встречах во всех официальных турнирах за «красных», в которых забил 18 мячей и отдал девять результативных передач. Юрген Клопп недавно заявил, что будет рад, если национальные команды Салаха и Ватару вылетят из турниров на ранних стадиях, а футболисты вернутся в состав «Ливерпуля».

Тем не менее даже без Салаха и Вирджила ван Дейка «красные» смотрелись весьма собранно и сумели победить «Арсенал». Защитника Юрген Клопп не выпустил потому, что ему не понравился тонус футболиста. Немец выразил надежду, что победа в игре с «канонирами» поможет нидерландцу прийти в себя.

У «Фулхэма» нет такой глубины и качества состава, как у «Ливерпуля». В этом сезоне он часто демонстрирует невнятную игру и терпит разгромные поражения. В последних семи турах в АПЛ «дачники» победили только «Ноттингем Форест» (5:0), «Вест Хэм» (5:0) и «Арсенал» (2:1). Все три победы они одержали на домашнем стадионе.

Уступили подопечные Марку Силвы сначала как раз «Ливерпулю» (3:4), а затем «Ньюкаслу» (0:3), располагающемуся в зоне вылета «Бёрнли» (0:2) и «Борнмуту» (0:3). Из-за поражений они спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от идущего на восьмом месте «Манчестер Юнайтед» составляет семь очков.

В Кубке Англии «Фулхэм» пробрался в 1/16 финала за счёт того, что в соперники попался удобный соперник — замыкающий турнирную таблицу Чемпионшипа «Ротерхэм». Даже несмотря на то, что матч проходил на арене «Крэйвен Коттедж», победу лондонцы одержали с минимальным перевесом — 1:0.

В Кубке лиги Англии «дачникам» также до сих пор улыбалась удача. На предыдущих стадиях они победили «Тоттенхэм» (1:1, по пенальти 5:3), «Норвич» (2:1), «Ипсвич» (3:1) и «Эвертон» (1:1, по пенальти 6:7). В предстоящем матче подопечным Марку Силвы вряд ли удастся избежать поражения.

В 7 из 10 последних очных встреч лондонцы потерпели поражения. Также две игры ознаменовались ничейными результатами. На выезде в 10 матчах в чемпионате Англии «Фулхэм» одержал только одну победу и три раза сыграл вничью. Хуже него в гостях выступают только «Ньюкасл» и «Шеффилд».

Поставить на то, что сыграет П1 + ТМ 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. На «Энфилде» мерсисайдцы в этом сезоне не потерпели ещё ни одного поражения и лишь три раза сыграли вничью. В 15 встречах во всех турнирах дома они пропустили лишь 11 мячей, а забили 45.

У Клоппа в составе предостаточно качественных игроков, которые способны сделать результат. Однако слишком много забитых мячей без Салаха ждать не стоит. Некоторых игроков «красных» часто подводит завершение. В первую очередь это касается Дарвина Нуньеса, который уже не первый сезон регулярно упускает голевые моменты.

Недавно бывший легендарный футболист Алан Ширер заявил о том, что он очень симпатизирует Нуньесу. Он подчеркнул, что у нападающего всегда есть желание быть в борьбе. По мнению Ширера, временами уругваец великолепен. Однако также он признался, что форвард упускает очень много моментов и что над этим надо поработать.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм» 10 января 2024 года

В этом сезоне «Ливерпуль» видится одним из главных претендентов на победу во всех турнирах. Клопп отладил мерсисайдцам шикарную игру как в обороне, так и в нападении. На домашнем стадионе они уверенно обыгрывают всех без разбору. Вряд ли обладающему гораздо меньшей глубиной состава, а также испытывающему большие проблемы с выездами «Фулхэму» удастся избежать поражения в предстоящем матче. История очных встреч отнюдь не на его стороне.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.