«Спартак» — СКА. Жамнов и Ротенберг исключат ошибки

12 января состоится матч «Спартак» – СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы москвичей оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — СКА 12 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА (12.01.2024)

На 12 января в регулярном сезоне КХЛ запланировано шесть матчей. В одном из них «Спартак» будет принимать СКА на арене «Мегаспорт». Начало встречи — не ранее 19:30 мск.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 67 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» на одно очко. «Гладиаторы» выиграли 30 из 50 матчей в текущем сезоне. Они являются самым результативным клубом в КХЛ, забросив 176 шайб. Но пропущено 138 голов.

Лучше всего «Спартак» выступает на домашней арене. На своём льду подопечные Алексея Жамнова одержали 17 побед в 22 встречах. Они выиграли девять последних матчей при своих трибунах. В семи из них красно-белые забрасывали минимум по четыре шайбы – у них очень хорошо поставлена игра в нападении.

Всё бы хорошо, если бы не четыре поражения подряд в последних матчах, которые проходили на выезде. «Спартак» уступил «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3). Несмотря на эти неудачи, Николай Голдобин продолжает лидировать в гонке лучших бомбардиров КХЛ, но Никита Гусев уже сравнялся с ним по набранным очкам.

Отличное подспорье красно-белым составляет недавно пополнивший состав Илья Ковальчук. Он принял участие в пяти играх, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. По-прежнему травмирован Иван Морозов. Первой тройке нападающих его очень не хватает, но Жамнов нашёл выход из этого положения.

СКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 66 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Локомотива» всего на два очка. Это удивительно, ведь в начале сезона петербуржцы показывали неутешительные результаты и находились под волной критики. Они всё выдержали, а опыт Романа Ротенберга помог найти выход из положения.

Всего в текущем сезоне армейцы с Невы выиграли 32 из 49 встреч. Они неплохо играют от обороны, пропуская почти меньше всех на Западе, за исключением железнодорожников. Именно акцент на защиту помогает СКА добывать хорошие результаты и набирать очки. В недавней серии из четырёх побед петербуржцы обыграли московское «Динамо» (3:2), ЦСКА (2:0), «Автомобилист» (4:0) и «Витязь» (6:1).

Затем подопечные Романа Ротенберга потерпели поражения в двух матчах, уступив лидирующим в своих конференциях «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» (1:2 ОТ). Справедливости ради стоит отметить, что обе игры получились очень близкими. Ещё б немного везения – и СКА мог бы одержать в них победу. В минувшей встрече СКА выиграл у «Витязя» (4:0).

В четырёх последних очных матчах между клубами установился паритет. Петербуржцы и красно-белые выиграли по две встречи, причём три игры завершились с одинаковым счётом 3:2. Еще в одной победили красно-белые – 3:0. Мы считаем, что в этой игре много голов ждать не стоит. Предлагаем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — СКА 12 января 2024 года

Наверняка матч между красно-белыми и армейцами с Невы получится очень напряжённым. Команды стали главными претендентами на первое место и хотят навязать борьбу «Локомотиву». Рисковать никто не станет, особенно подопечные Жамнова, после четырёх поражений подряд. Да и СКА проиграл две из трёх последних встреч. Исходя из всего этого и очных матчей, заканчивающихся не более чем пятью голами, предлагаем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.