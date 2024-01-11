«Бавария» — «Хоффенхайм». Гарри Кейн сверхмотивирован

12 января состоится матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.16. Успех сине-белых оценён в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 12 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.45. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Если не забьют — коэффициент 2.33. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» (12.01.2024)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Германии, а также 16 туров Бундеслиги. На 12 января запланирована встреча, которая откроет программу 17-го тура первенства. На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Хоффенхайм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В последних девяти турах в чемпионате Германии «Бавария» уступила только франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5). Разгромному поражению есть объяснения. Во-первых, мюнхенцам попался очень неудобный соперник. Во-вторых, к игре они подходили не в лучшем тонусе из-за переноса матча предыдущего тура.

Во всех остальных встречах подопечные Томаса Тухеля одержали уверенные победы. За этот период времени они пропустили только девять мячей, а забили 29. 13 из них записал на свой счёт Гарри Кейн. Также он отдал две голевые передачи. Англичанин бьёт один рекорд результативности Бундеслиги за другим.

По итогам 2023 года Кейн стал лучшим игроком по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы. Суммарно он отметился 45 результативными действиями. Недавно англичанин восхитился культурой немецких болельщиков. Гарри подчеркнул, что поддержка фанатов его восхищает.

В предстоящем матче подопечные Тухеля наверняка выложатся на все сто процентов и постараются добыть уверенную победу, чтобы посвятить её памяти легендарного Беккенбауэра. В 15 встречах в Бундеслиге баварцы забили целых 49 мячей — больше всех. «Хоффенхайм» ждёт непростое испытание.

Сине-белые уже много лет держатся в середине турнирной таблицы. Однако в этом сезоне они могут побороться за попадание в зону еврокубков. «Хоффенхайм» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. У него столько же очков, сколько у идущего на шестом месте франкфуртского «Айнтрахта», но чуть хуже дополнительные показатели.

Впрочем, бо́льшую часть очков подопечные Пеллегрино Матараццо набрали в начале сезона. В последних семи турах в чемпионате Германии они победили только располагающийся неподалёку от зоны вылета «Бохум» (3:1). Также сине-белые сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1), «Майнцем» (1:1) и «Дармштадтом» (3:3).

И это при том, что в трёх из четырёх встреч команда из города Зинсхайм выступала на домашнем стадионе. Уступила она сначала «Байеру» (2:3), а затем дортмундской «Боруссии» (1:2) и «Лейпцигу» (1:3). Бросается в глаза, что подопечные Матараццо много пропустили.

Крепости в защите «Хоффенхайму» не хватает не только во встречах с сильными соперниками, но и на дистанции. В этом сезоне ему только один раз удалось сохранить ворота на замке. Несмотря на старания Оливера Бауманна, в 16 встречах в чемпионате Германии сине-белые пропустили 32 мяча. Вратарь за этот период времени совершил целых 62 сейва.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является ИТ1Б 3.5 мяча за коэффициент 2.14. Три из четырёх последних очных встреч, проходивших на стадионе «Альянц-Арена», закончились именно так. Другая ознаменовалась ничейным исходом — 1:1, но сине-белые лишь чудом избежали поражения.

Главным героем матча стал Оливер Бауманн, совершивший шесть сейвов. Также у мюнхенцев был один отменённый после просмотра VAR гол. Сине-белые за 90 минут нанесли только четыре удара, лишь один из которых пришёлся в створ. Баварцы, в свою очередь, нанесли 20 ударов.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 12 января 2024 года

«Бавария» обыгрывает всех без разбору и очень много забивает. В отличном тонусе пребывают её лидеры, в особенности Гарри Кейн. Думается, на грядущий матч у мюнхенцев будет особая мотивация. Полагаем, они обыграют «Хоффенхайм» и забьют не менее четырёх мячей. История последних очных встреч только за такой исход.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 мяча за 2.14.