Экспресс на футбол с коэффициентом 6.66: Гарри Кейн обеспечит голы, Рамос — их отсутствие

Клубные чемпионаты возвращаются, а с ними большое количество интригующих матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.66 на игры, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм»

«Бавария» подходит к матчу с неплохой серией результатов, однако поражение в игре с «Айнтрахтом» со счётом 1:5 указывает на потенциальные проблемы в обороне, которые могут стать критичными и в игре с «Хоффенхаймом».

С другой стороны, сине-белые, несмотря на последнее поражение в товарищеском матче с «Аугсбургом», продемонстрировали способность забивать много голов в официальных встречах — как это было в игре с «Дармштадтом» (3:3). Однако устойчивость обороны вызывает вопросы, особенно учитывая поражение «РБ Лейпциг» и «Боруссии» М с общим счётом 2:5.

История очных встреч команд говорит о том, что «Бавария» часто имеет преимущество. Особенно на своём поле. Однако два матча из трёх последних между клубами закончились вничью, что свидетельствует о равном уровне.

Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что матч будет напряжённым и богатым на голы. «Бавария», вероятно, захочет доминировать на поле и воспользоваться поддержкой своих болельщиков. Предполагается, что мюнхенцы смогут реализовать свои моменты эффективнее, чем гости, и в итоге победят. Предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча и обе забьют за 2.20.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Лутон Таун»

«Бёрнли» не может похвастаться стабильностью в последних играх, одержав лишь одну победу при четырёх поражениях. «Лутон Таун», напротив, проявил себя более уверенно, выиграв два матча и сыграв вничью.

История личных встреч говорит в пользу «Бёрнли», однако последние результаты команды вызывают сомнения в способности повторить успех. Учитывая текущую форму обеих команд, их мотивацию и предыдущие результаты, можно предположить, что игра обещает быть напряжённой с обоюдными атаками.

Однако, учитывая недостаточно убедительное выступление «Бёрнли» на домашнем стадионе и растущую уверенность «Лутон Таун», возможно, гости смогут удержать ничейный результат или даже вырвать победу.

Игроки «Бёрнли» должны продемонстрировать все свои сильные стороны, чтобы дать отпор «Лутону», который, в свою очередь, постарается использовать свою текущую форму для получения положительного результата. Таким образом, хоть и футболисты «Бёрнли» и являются фаворитами на бумаге, на поле ожидается равная и упорная борьба с неизвестным исходом до последних минут встречи. Коэффициент на то, что гости не проиграют — 1.85.

Прогноз на матч «Севилья» — «Алавес»

«Севилья», несмотря на нестабильные результаты в последних матчах, показала себя сильным соперником на чужом поле, обыграв «Расинг» со счётом 2:1 в Кубке Испании и «Гранаду» — 3:0 в Ла Лиге. Хотя между тем и потерпела поражения в играх с «Атлетиком» и «Хетафе». В то же время «Алавес» недавно победил «Бетис» со счётом 1:0 и сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», что указывает на его способность оказывать сильное сопротивление.

Исходя из предматчевой статистики и последних результатов, можно предположить, что матч будет напряжённым и сравнительно равным. «Севилья» не может быть уверенной в своём преимуществе, учитывая проблемы в обороне, показанные в последних матчах. «Алавес», с другой стороны, обладает мотивацией и духом, подтверждённым последней победой над «Бетисом», и может воспользоваться любыми просчётами хозяев.

Учитывая важность матча для обеих команд, можно ожидать, что оба клуба будут играть осторожно. При этом они будут стремиться забить гол. Таким образом, предполагаемый исход матча — ничья 1:1, что отражает борьбу команд и их текущее положение в лиге, где каждая борется за улучшение позиций. Мы предлагаем взять ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

Экспресс на матчи 12 января:

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча и обе забьют в матче «Бавария» — «Хоффенхайм» за 2.20.

Ставка 2: «Лутон Таун» не проиграет «Бёрнли» за 1.85.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Севилья» — «Алавес» за 1.60.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.85 Х 1.60 = 6.66.