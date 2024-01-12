Магомед Анкалаев — Джонни Уокер. Дагестанец произведёт впечатление

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 234 на арене «UFC Apex». В одном из его поединков Магомед Анкалаев подерётся с Джонни Уокером. Начало боя – не ранее 5:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

Эксперты выбрали фаворитом Анкалаева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.17. Шансы Уокера оценили в 5.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 70.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 4.05, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.22.

Анализ и прогноз на бой Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (14.01.2024)

Этот поединок в полутяжёлом весе является реваншем боя, который признали несостоявшимся на турнире UFC 294.

Большинство фанатов ожидали весёлого и потенциально дикого поединка между бывшим претендентом на титул Магомедом и набирающим ход Уокером, но вместо этого все были разочарованы, когда Анкалаев ударил Джонни с колена всего через три минуты после начала схватки.

Уокер, казалось, быстро пришёл в себя, но врач в клетке сказал, что он не может продолжать бой. Неудивительно, что все были недовольны подобным решением.

Это означает, что в реванше будет присутствовать некоторое напряжение, хотя, если честно, в этом больше виноват врач, чем Анкалаев или Уокер.

Так кто же возьмёт реванш? Во-первых, из того, что произошло в первом поединке, трудно сделать выводы. Казалось, что Анкалаев был в центре событий, так как он нанёс несколько классных ударов, которые заставили бразильца отступить, а затем уложил его. Вскоре после этого наступила развязка.

Уокеру лучше всего сделать как можно более дикий и сумасшедший бой. В последнее время он, кажется, набирает отличный ход. Джонни одержал три победы подряд, выиграв удушающим у Иона Куцелабы, нокаутировав Пола Крэйга и победив единогласным решением Энтони Смита.

Однако правда в том, что если он попытается провести бой с Анкалаевым в своём обычном стиле, то, скорее всего, проиграет. Дагестанец гораздо лучше владеет борьбой, у него, вероятно, лучшие тейкдауны в дивизионе, и, что самое главное, он бьёт как грузовик и имеет устойчивый, выносливый подбородок.

В прошлом Анкалаева критиковали за несколько скучный стиль, поскольку он склонен изматывать своих соперников. Однако это не слабость, и в реальности можно утверждать, что он один из лучших в этой весовой категории.

Некоторые считали, что он заслужил победу в спорном поединке за титул 2022 года с Яном Блаховичем, который в итоге был признан ничейным, и тот факт, что он не получил ещё одного шанса, до сих пор немного раздражает.

Получит ли он ещё одну попытку приблизиться к титульному поединку, на этот раз с Алексом Перейрой, если выиграет? Это, вероятно, зависит от того, сможет ли он поставить в тупик Уокера, который определённо не собирается отступать.

Учитывая всё вышесказанное, можно предположить, что Джонни будет прессинговать Анкалаева в самом начале, держась в стойке. В конце концов дагестанец найдёт свободное пространство и воспользуется им, чтобы провести контратаку. Неважно, будут это удары или грэпплинг, он сделает свою работу.

Анкалаев уже натерпелся от судейства и врачей. Он заслужил победу в бою с Блаховичем, но поединку присудили ничью, затем его удар коленом был признан запрещённым в схватке с Уокером. Теперь нужно завершить бой как можно раньше и сделать это по правилам, чтобы у судей не было причин сомневаться. Поэтому наша ставка на победу Магомеда в 1-2-м раунде за 1.97.

Перед реваншем Анкалаев сказал, что Дана Уайт будет доволен его выступлением и предоставит шанс на титульный поединок. Он утверждает, что раньше хотел набраться опыта и провести в клетке как можно больше времени. Теперь Магомед пообещал заканчивать свои бои максимально досрочно.

Ставка: победа Анкалаева в 1-2-м раунде за 1.97.