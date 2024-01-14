Анастасия Павлюченкова — Донна Векич. У россиянки несгибаемый дух!

Ни коронавирусу, ни травмам, ни травле не выбить 32-летнюю российскую теннисистку из колеи.

15 января Анастасия Павлюченкова и Донна Векич сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 6:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фавориткой россиянку, коэффициент на её победу составляет 1.49. На успех хорватки можно поставить в букмекерских конторах за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Анастасия Павлюченкова — Донна Векич 15 января 2024 года

Аналитики считают, что матч первого круга Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова — Донна Векич получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.72, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.44.

Анализ и прогноз на матч первого круга Australian Open Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (15.01.2024)

Стартует 112-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Уже в первом круге много интересных встреч. 15 января в Мельбурне померяются силами две опытные теннисистки, выигравшие немало трофеев — Анастасия Павлюченкова и Донна Векич. Встреча начнётся на раньше 6:00 мск.

Последние несколько лет складывались для Павлюченковой неудачно. После шикарно проведённого сезона-2021 ей подпортили жизнь коронавирус и травма колена. Из-за повреждения она пропустила всю вторую половину сезона-2022. Затем у неё ушло немало времени на то, чтобы набрать форму.

Тем не менее Анастасия стойко преодолела трудности и вернула былые кондиции. В минувшем сезоне она добралась до 1/4 финала «Ролан Гаррос», до второго круга Открытого чемпионата США, а также до полуфинала WTA-500 в Токио, в котором обидно уступила Веронике Кудерметовой — 7:6, 6:7, 3:6.

Ещё Павлюченкова дошла до 1/4 финала WTA-250 в Гонконге. В результате она была номинирована на получение премии «Возвращение года». Таким характером, как у 32-летней россиянки, могут похвастаться немногие. Сейчас она занимает 59-ю строчку в мировом рейтинге.

Текущий сезон Анастасия начала с того, что добралась до 1/4 финала WTA-500 в Аделаиде. На предыдущих стадиях она победила Беатрис Хаддад-Майю — 6:3, 6:4 и Катержину Синякову — 2:6, 6:3, 6:2. Дальше не пустила пятая ракетка мира Джессика Пегула — 7:6, 5:7, 4:6. После поражения в последней игре Павлюченкова призналась, что подверглась травле в социальных сетях.

Донна Векич минувший сезон закончила далеко не так эффектно, как Павлюченкова. Старт 27-летняя хорватка выдала классный. Она добралась до стадии 1/4 финала Australian Open, на которой уступила Арине Соболенко — 3:6, 2:6. Затем теннисистка выиграла WTA-250 в Монтеррее.

Ещё Векич здорово выступила на травяных турнирах. Она дошла до финала WTA-500 в Берлине, а также добралась до третьего круга Уимблдона. С тех пор в теннисе Донны наблюдается спад. Только в одном из пяти следующих турниров в одиночном разряде она сумела пробраться дальше первого круга.

В пятом по счёту Векич встретилась как раз с Павлюченковой в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Токио. Встреча ознаменовалась победой россиянки — 6:1, 6:1. Следом хорватка крайне неудачно выступила ещё в нескольких турнирах.

В этом сезоне Векич принимала участие пока только в командном турнире. В одиночном разряде она с трудом победила Малене Хельгё — 7:5, 3:6, 6:3 и 33-летнюю Аранчу Рус — 6:2, 3:6, 6:1, которая пропустила бо́льшую часть минувшего сезона и гораздо комфортнее чувствует себя на грунте.

Поставить на то, что Павлюченкова одержит победу в предстоящей встрече и тотал будет меньше 2.5 сета, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Россиянка пока только однажды встречалась с хорваткой. В этот раз она вряд ли одержит столь же уверенную победу, но и до трёх сетов дело, скорее всего, не дойдёт.

За всю карьеру Павлюченкова выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде, а также Олимпиаду в паре с Андреем Рублёвым. До травмы она была 13-й ракеткой мира. В коллекции Векич только четыре трофея WTA в одиночном разряде. Выше 19-й строчки в мировом рейтинге она ни разу не поднималась.

Прогноз и ставка на матч первого круга Australian Open Анастасия Павлюченкова — Донна Векич 15 января 2024 года

Анастасия набрала отличную форму. За последние полгода она обыграла ряд соперниц, которые на порядок сильнее и техничнее Векич. Хорватка, напротив, заметно сбавила ход и вторую половину минувшего сезона полностью провалила. Текущий год она также начала не лучшим образом. Думается, россиянка одержит победу в грядущем матче в двух сетах.

Ставка: победа Анастасии Павлюченковой и тотал меньше 2.5 сета за 2.22.