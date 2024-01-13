«Ланс» — «ПСЖ». Мбаппе не отвлекают мысли о Мадриде

За Килиана ведут борьбу «сливочные», но это не мешает ему забивать за парижан.

14 января состоится матч 18-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех кроваво-золотых оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 14 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Ланс» — «ПСЖ» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен за 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» (14.01.2024)

После паузы возвращается чемпионат Франции. Игра 18-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» пройдёт 14 января на стадионе «Боллар-Делелис». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

В последней встрече чемпионата Франции парижане обыграли «Метц» со счётом 3:1. «ПСЖ» с первых минут захватил инициативу и диктовал сопернику свои условия, но до перерыва забитых мячей не было. Луис Энрике во втором тайме перестроил игру команды, и это помогло победить. Дубль оформил Килиан Мбаппе.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции была пауза, а парижане выиграли Суперкубок страны. Их соперником в решающем матче стала «Тулуза». Ли Кан Ин и Килиан Мбаппе забили по голу, добыв победу со счётом 2:0. Отметим хороший уровень выступления, который продемонстрировал Усман Дембеле. Он записал в актив результативную передачу.

Затем подопечные Луиса Энрике порезвились в Кубке Франции. Они обыграли в матче 1/32 финала «Ревель» (9:0). Вновь был неудержим Килиан Мбаппе. Форвард продемонстрировал хороший уровень мотивации и оформил хет-трик.

Лидер клуба из Парижа находится в центре трансферных слухов. Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать контракт с одним из лучших футболистов мира. Сам Мбаппе не высказывается по поводу информации. Всему своё время.

Подопечные Луиса Энрике находятся на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков в 17 матчах. Клуб выиграл 12 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде парижане провели восемь игр, в которых одержали пять побед.

Килиан Мбаппе в большим отрывом возглавляет рейтинг лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Франции. Нападающий забил 18 мячей и сделал две результативные передачи.

«Ланс» в минувшем матче в Лиге 1 на выезде уступил «Ницце» (0:2). Подопечные Франка Эза в конце встречи не выдержали давления соперника и позволили Теремасу Моффи оформить дубль за две минуты. Восстановить паритет им не удалось.

Затем кроваво-золотые уступили в 1/32 финала Кубка Франции «Монако», в составе которого не было отбывавшего дисквалификацию Александра Головина. Основное и дополнительное время завершилось вничью (2:2), а в серии послематчевых пенальти точнее были монегаски (6:5).

Тем не менее «Ланс» хорошо выступил в последних пяти встречах в Лиге 1. Команда победила «Клермон» (3:0), «Лион» (3:2) и «Реймс» (2:0), сыграла вничью с «Монпелье» (0:0), а уступила «Ницце» (0:2).

«Ланс» занимает седьмую строчку в турнирной таблице в Лиге 1, набрав 26 очков в 17 встречах. Клуб выиграл семь матчей и пять завершил вничью. Стоит отметить, что дома подопечные Франка Эза провели восемь игр, в которых одержали пять побед и пропустили всего шесть мячей.

Составы команд несколько ослаблены после отъезда на Кубок Африки и Азии футболистов основы. Особенно тяжело придётся Франку Эзу, поскольку «Ланс» подкосили дисквалификации и травмы. Скорее всего, он сделает акцент на оборону, а Луис Энрике на выезде играет осторожно. Рассмотрим ставку на то, что «ПСЖ» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча за 2.03.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 14 января 2024 года

Кубки Африки и Азии негативно отразились на составах многих команд. «ПСЖ» наиболее защищён от подобных проблем, поскольку обладает солидной скамейкой запасных. «Лансу» помешают травмы и дисквалификации, поэтому парижане вряд ли проиграют. Но и результативной игры ждать не стоит — подопечные Франка Эза дома в защите действуют надёжно.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.