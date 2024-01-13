«Милан» — «Рома». Жиру превзойдёт Лукаку

14 января состоится матч 20-го тура Серии А «Милан» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.13. Шансы римлян оценили в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Рома» 14 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Милан» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура Серии А «Милан» — «Рома» (14.01.2024)

Смогут ли подопечные Моуринью сократить отставание от «Милана»? Или команда Стефано Пиоли продолжит давление на «Интер» и «Ювентус»? Пришло время взглянуть на команды поближе.

В воскресенье вечером, когда «Рома» Жозе Моуринью приедет на «Сан-Сиро», «Милан» постарается продлить свою беспроигрышную серию в Серии А до пяти матчей.

За 19 матчей до конца сезона «дьяволы», занимающие третье место, опережают идущую на восьмой строчке «Рому» на 10 очков, хотя «россонери» по-прежнему отстают от «Ювентуса» на семь очков.

«Милан» в среду потерпел поражение в матче с «Аталантой» со счётом 1:2 в четвертьфинале кубка Италии. Оно положило конец шестиматчевой беспроигрышной серии «россонери», которые одержали пять побед и одну встречу завершили вничью, прежде чем вылететь из турнира.

В этом сезоне «дьяволы» особенно сильны на своём поле: они выиграли семь из девяти матчей в Серии А на «Сан-Сиро».

Что касается «Ромы», то в среду в четвертьфинале Кубка Италии она потерпела поражение в игре с «Лацио» со счётом 0:1, причём три игрока получили красные карточки на «Олимпико».

Подопечные Моуринью проиграли три из шести последних матчей во всех соревнованиях, уступив в чемпионате страны «Ювентусу» и «Болонье».

В последнее время «волки» особенно неудачно играют на выезде, победив лишь в 2 из 13 выездных встреч в Серии А.

Проиграв каждый из трёх предыдущих матчей на выезде во всех турнирах и не забив ни одного гола, «Рома», скорее всего, не сможет победить «Милан» в воскресенье.

Последняя победа римлян в Серии А в очной встрече с «дьяволами» состоялась в 2019 году. С тех пор «россонери» шесть раз выигрывали у «волков» и трижды сыграли вничью. Что ещё хуже для «Ромы», «Милан» не проигрывает в личных встречах на «Сан-Сиро» с 2017 года.

Дуэт «Милана» Исмаэль Беннасер и Самуэль Чуквезе находятся на Кубке Африки, а Фикайо Томори, Малик Тшау, Пьер Калюлю и Алессандро Флоренци травмированы.

Игроки «Ромы» — Уссем Ауар, Сердар Азмун и Эван Н'Дика — также улетели в сборные, а Тэмми Абрахам, Пауло Дибала и Ренату Саншеш выбыли из состава из-за травм.

С учётом отличных результатов «Милана» на «Сан-Сиро», воскресный матч, скорее всего, будет сложным для «Ромы», которая в последнее время испытывает трудности на выезде. Учитывая это, мы прогнозируем, что «дьяволы» выиграют за коэффициент 2.13.

Ставка: победа «Милана» за 2.13.