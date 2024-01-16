«Авангард» — ЦСКА. Отдохнувшие Ткачёв и Буше горы свернут

17 января состоится матч «Авангард» — ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — ЦСКА 17 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.17, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА (17.01.2024)

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Регулярный сезон КХЛ набрал полную силу. 17 января «Авангард» на «G-Drive Арене» будет принимать ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. Игры между этими клубами всегда получаются напряжёнными и интересными.

«Ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» всего лишь на три очка, но имеет две игры в запасе. Если в каждой из них омичи одержат победу, то могут занять первую строчку. Этот сезон для них складывается хорошо – 34 победы в 50 встречах.

За это время «Авангард» забросил 148 шайб, а пропустил 127. Очень хорошо подопечные Михаила Кравца выступают на домашней арене, выиграв 19 из 25 встреч. «Ястребы» одержали победы в последних пяти матчах подряд. В одной из игр они победили «Ладу» со счётом 5:3, а затем отправились в путешествие на Дальний Восток.

Эту поездку омичи провели плодотворно, выиграв по два раза у «Адмирала» (2:1 ОТ и 2:1) и «Амура» (3:2 и 3:1). Интересно, что в минувшей встрече с хабаровчанами у «Авангарда» отсутствовала первая тройка нападающих. Напомним, именно Ткачёв, Спунер и Буше тащат команду в плей-офф и являются ведущим звеном. Как сказал Кравец, он дал возможность лидерам сделать передышку.

Трое форвардов «ястребов» входят в топ-6 лучших бомбардиров КХЛ. Рид Буше набрал 61 (35+26) очко, Владимир Ткачёв – 60 (16+44) очков, а Райан Спунер записал в актив 51 (17+34) очко. Если Кравец может вот так дать время на отдых лидерам, выиграв без них встречу, то это, безусловно, достойно похвалы.

ЦСКА не может похвастаться такими же результатами. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков. Армейцы опережают на 18 очков «Витязь», располагающийся на девятой строчке. Отрыв комфортный, и в целом не о чем переживать.

В текущем сезоне красно-синие выиграли 26 из 50 встреч, забросили 144 шайбы, а пропустили 116. Стартовал ЦСКА очень плохо, но даже сейчас не может похвастаться стабильностью. Недавно клуб заставил болельщиков забыть о неудачах, одержав четыре победы подряд. Он обыграл «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3) и «Торпедо» (7:2).

Жаль, но затем последовала серия поражений из двух игр. Армейцы уступили московскому «Динамо» (2:4) и «Автомобилисту» (2:3). Кроме того, красно-синие проиграли последние четыре гостевые встречи. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ЦСКА. По его словам, команда отстаёт от лидеров, но сможет прибавить. Он также считает, что возможно, красно-синие «наелись».

«Авангард» выглядит надёжнее и стабильнее своего соперника. Матчи омичей с армейцами всегда принципиальны, особенно после двух финалов в Кубке Гагарина. Мы считаем, что у плохо выступающих армейцев нет шансов выиграть у таких «ястребов». Кравец дал лидерам отдохнуть в последней игре, поэтому они будут полны сил. Делаем ставку на победу омичей за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — ЦСКА 17 января 2024 года

«Авангард» одержал пять побед подряд, выиграв четыре встречи на дальневосточном турне. Причём Кравец успел дать отдохнуть самой результативной тройке «ястребов». Они выйдут полны сил и энергии, чтобы обыграть ЦСКА, пребывающий в плохой форме. Мало того, что армейцы очень нестабильны, так ещё и уступили в последних четырёх матчах на выезде. Мы считаем, что хозяева победят.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.30.