СКА — «Амур». Роман Ротенберг переведёт дух

17 января состоится матч СКА – «Амур». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.40. Шансы хабаровчан оценили в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Амур» 17 января 2024 года

Аналитики считают, что матч СКА – «Амур» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Амур» (17.01.2024)

Регулярный сезон КХЛ набрал полную силу, и некоторым клубам пора бы задуматься над своим положением в таблице. 17 января СКА будет принимать «Амур» на арене «Ледового дворца». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Армейцы с Невы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 68 очков. Команда отстаёт от лидирующего московского «Динамо» всего на четыре очка. В текущем розыгрыше подопечные Романа Ротенберга одержали победы в 33 матчах из 51. Они забросили 159 шайб, а пропустили 107.

СКА очень долго набирал форму с момента старта сезона, но подошёл к оптимальным кондициям и уже способен навязать борьбу за первую строчку другим клубам. Петербуржцы выиграли 6 из 10 последних встреч. Они победили бело-голубых (3:2), ЦСКА (2:0), «Автомобилист» (4:0), «Витязь» (6:1 и 4:0) и «Спартак» (5:2). Таким образом, армейцы с Невы устроили взбучку всем своим главным конкурентом.

Уступили подопечные Ротенберга за это время во встречах с «Торпедо» (1:3), «Локомотивом» (1:2), «Металлургом» (1:2 ОТ) и «Северсталью» (2:3). Интересный ход можно было увидеть от главного тренера СКА в минувшей игре со «сталеварами». Наставник в третьем периоде снял всех легионеров, потому что был ими недоволен.

Роман Ротенберг рассказал, что проиграла команда из-за отсутствия многих хоккеистов, которые оказались вне заявки. Он подчеркнул, что пришлось отвести время резервистам. Тренер также напомнил, насколько тяжёлой была серия последних матчей для СКА, ведь играть приходилось в основном с лидерами.

Встреча с «Амуром» может стать лёгкой отдушиной, ведь он занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба находятся 50 очков. Отставание от «Сибири», располагающейся на восьмом месте, составляет всего пять очков. «Амурские тигры» одержали победы в 21 матче из 50 в этом сезоне. Они забросили 113 шайб, а пропустили 127.

Подопечные Андрея Мартемьянова потерпели три поражения подряд в последних встречах. Они уступили в матчах с «Сибирью» (1:4) и «Авангардом» (2:3 и 1:3). Интересно, что главный тренер «Амура» резко отозвался об игре в большинстве своих подопечных после встречи с «ястребами». Наставник сказал, что больше не будет уделять время реализации численного преимущества, потому что это пустая трата времени.

Вместе с «амурскими тиграми» на выездную серию не поехали Кэмерон Ли и Яков Рылов из-за травм. Однако нападающие Алекс Бродхёрст и Александр Хохлачёв отправились вместе с командой, как сообщает пресс-служба клуба. Но пока неизвестно, в какой из игр они смогут выйти на лёд.

СКА выиграл семь последних очных встреч на домашнем стадионе у «Амура» подряд. Шесть из этих матчей завершились минимум пятью голами. Мы предлагаем поставить на победу петербургского клуба и на то, что в матче будет заброшено больше 4.5 шайбы за 1.85.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Амур» 17 января 2024 года

СКА в прекрасной форме. Команда провела большое количество матчей с лидерами и бо́льшую часть из них выиграла. Нестабильный и слабый «Амур» может помочь армейцам с Невы выдохнуть в полную силу, проявить свои лучшие качества в атаке и набрать нужные очки. Мы считаем, что подопечные Ротенберга одержат победу и тотал будет больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.