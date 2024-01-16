«Осасуна» — «Реал Сосьедад». Захарян совершенствуется

Травмы ведущих игроков открыли россиянину путь в основу. Нужно прибавлять и приносить больше пользы команде

17 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «красных» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 17 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад» (17.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. На 17 января запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка страны. В одной из них на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне померяются силами местная «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Осасуна» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В 19 турах в первенстве она одержала только шесть побед и четыре раза сыграла вничью. Бо́льшую часть очков команда из Памплона набрала во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками.

«Осасуна» очень сильно ограничена в ресурсах. Для успешных выступлений в первенстве и других турнирах ей не хватает глубины, а также качества состава. На предыдущей стадии Кубка Испании «красные» с трудом победили выступающий в третьем по значимости дивизиона страны «Кастельон» (1:0 ДВ).

Из Суперкубка Испании подопечные Хагобы Аррасате вылетели, закономерно уступив «Барселоне» (0:2). Также они ещё в начале сезона провалились на международной арене. Клуб из Памплоны не сумел выйти даже в групповой этап Лиги конференций. В раунде плей-офф он проиграл «Брюгге» (1:2 и 2:2).

В обороне у «Осасуны» есть порядок. В 23 встречах во всех официальных турнирах она пропустила 35 мячей. Не хватает «красным» мощности и качества в нападении. За этот же период времени они забили только 26 голов. Добрая их половина пришлась на долю аутсайдеров.

«Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Примеры. Отрыв от идущего следом «Бетиса» составляет одно очко. В 20 матчах в первенстве бело-голубые потерпели только четыре поражения. Плохо только, что ничьих многовато — восемь.

В отличие от «Осасуны», команда из Сан-Себастьяна преуспевает во всех турнирах. Она вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, не потерпев ни одного поражения на групповом этапе. На предыдущих стадиях Кубка Испании бело-голубые победили «Буньоль», «Андрайч» и «Малагу» (во всех трёх случаях – 1:0).

Иманол Альгуасиль активно экспериментировал и выделял много игрового времени молодёжи. Наставник обладает даром раскрывать таланты. Благодаря доверию с его стороны в игре Арсена Захаряна появился некоторый прогресс. В матче 16-го тура Примеры хавбек отметился первым результативным действием за клуб — отдал голевую передачу.

В составе «Реала Сосьедад» Захарян провёл 20 неполных матчей. В трёх из четырёх последних игр Иманол Альгуасиль выпускал его в основе. Впрочем, возможность проявить себя бывший полузащитник «Динамо» получал в большей степени из-за того, что в лазарет угодили ведущие футболисты.

Травмы сильно портят жизнь бело-голубым. К предстоящей встрече они подходят с четырёхматчевой безвыигрышной серией в чемпионате Испании. Впрочем, даже в таком тонусе клуб из Сан-Себастьяна видится фаворитом. Поставить на то, что он как минимум не проиграет в основное время и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.03.

Все восемь последних очных встреч закончились именно так. Хочется верить, что Захарян прибавит и воспользуется шансами, которые предоставляет ему Альгуасиль. Адаптационный период прошёл, самое время набирать форму.

Ещё в пользу низкой результативности свидетельствует то, что у бело-голубых одна из самых крепких оборон в чемпионате Испании. В 29 встречах во всех официальных турнирах они пропустили только 24 мяча. Сами подопечные Альгуасиля забили тоже сравнительно немного — 41 гол.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 17 января 2024 года

У «Осасуны» на порядок хуже результаты выступлений на дистанции и глубина состава, чем у «Реала Сосьедад». История очных встреч и статистика всецело на стороне бело-голубых. Несмотря на небольшой спад на последнем отрезке сезона, травмы, и то, что матч состоится в Памплоне, в победу команды из Сан-Себастьяна верится больше. У неё на порядок качественнее поставлена командная игра.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.