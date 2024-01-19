«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Микель Артета перезагрузился

Пауза пойдёт «канонирам» на пользу. Тренировочные сборы испанского специалиста всегда хорошо влияют на команду.

20 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.32. Успех «орлов» оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 20 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (20.01.2024)

Позади первые матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/32 финала Кубка Англии. 20 января состоятся две встречи 21-го тура английской Премьер-лиги. В самой ранней из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

«Арсенал» выдал отличный старт сезона, но затем у него произошёл спад. Подопечные Микеля Артеты потерпели ряд поражений, вследствие чего спустились на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков.

В последних пяти турах в АПЛ «канониры» уступили «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2). Также они сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1), а победили «Брайтон» (2:0). Ещё «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, уступив в матче 1/8 финала «Вест Хэму» (1:3). Кубок Англии он покинул, потерпев поражение во встрече 1/32 финала с «Ливерпулем» (0:2).

Небольшой перерыв точно не помешает «канонирам». Интересно, что Артета разрешил футболистам взять свои семьи на тренировочный сбор в Дубае. По информации СМИ, испанец надеется, что такое решение улучшит атмосферу в клубе, а также поможет найти выход из кризиса.

Артета отметил, что «Арсеналу» нужно перезагрузиться во время паузы. До неудачного отрезка сезона его подопечные обыгрывали всех подряд и шли в лидерах. Стоит также отметить, что «канониры» активны на трансферном рынке. Недавно появилась информация, что они могут арендовать бывшего нападающего «Реала» Карима Бензема до конца сезона.

К счастью для «Арсенала», «Кристал Пэлас» проводит далеко не самый удачный сезон. Он располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В 20 турах в первенстве «стекольщики» одержали только пять побед и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 22 мяча, а пропустили — 29.

Бóльшую часть очков подопечные Роя Ходжсона набрали во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками. Хотя совсем недавно они зацепились за очки во встречах с «Манчестер Сити» (2:2) и «Брайтоном» (1:1). В обоих случаях не обошлось без везения. Соперники были лучше по всем статистическим показателям и только чудом не забили больше.

В обоих случаях главным героем стал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон. Суммарно в двух матчах он совершил целых 12 сейвов. Примечательно, что в игре с «Манчестер Сити» отыгрались «орлы» со счёта 0:2. Оба мяча они забили в концовке — на 76-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время с пенальти.

У «Кристал Пэлас» определённо имеется характер, но клуб сильно ограничен в ресурсах. У него практически отсутствует глубина состава. На футболистах «стекольщиков» со временем сказывается усталость. Нередко они допускают ошибки и пропускают простые голы.

Впрочем, к предстоящему матчу обе команды подходят с полным запасом сил, так что игра обещает получиться насыщенной событиями. Предполагаем, сыграет 1Х + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.88. 7 из 13 последних очных встреч закончились именно так.

В 30 матчах во всех официальных турнирах «канониры» потерпели только семь поражений. Причём бóльшую часть очков они потеряли на выезде. За этот отрезок времени подопечные Артеты забили 56 мячей, но и сами пропустили немало — 30.

Зачастую тренировочные сборы помогают Микелю Артете отладить игровые механизмы, и «канониры» возвращаются более сильными. В стартовых 10 турах сезона они не потерпели ни одного поражения при всего трёх ничейных результатах.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 20 января 2024 года

«Арсенал» крайне неудачно провёл последний отрезок сезона, но небольшой перерыв наверняка поспособствует улучшению ситуации. Отдых, поддержка родных и тренировки Артеты должны вернуть команде правильный настрой и улучшить результаты. «Кристал Пэлас» умеет настраиваться на матчи с сильными соперниками. Однако у него на порядок меньше ресурсов и намного хуже показатели на дистанции, чем у «канониров». Думается, хозяева не уступят и будет много голов.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.